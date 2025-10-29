"التفكك الأسري وأثره على الفرد والمجتمع" .. ندوة علمية بجامعة المنوفية

نظّمت مديرية أوقاف المنوفية ندوة علمية تثقيفية بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية، تحت عنوان: "التفكك الأسري وأثره على الفرد والمجتمع"، وذلك ضمن فعاليات مبادرة صحح مفاهيمك، في إطار التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ محمد رجب خليفة، مدير المديرية، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

تناولت الندوة أهمية الأسرة بوصفها النواة الأساسية لبناء المجتمع، مؤكدة أن التفكك الأسري وارتفاع معدلات الطلاق من أبرز أسباب ضعف التماسك الاجتماعي، وما يترتب عليه من انتشار المشكلات السلوكية وارتفاع ظاهرة أطفال الشوارع، وهو ما ينعكس سلبًا على استقرار المجتمع ويؤثر في جهود التنمية المستدامة.

وأشاد الأستاذ الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس جامعة المنوفية، بالدور الفعال الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز القيم الدينية والإنسانية النبيلة من خلال مبادراتها التوعوية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرار جهودها في تنفيذ مبادرة «صحح مفاهيمك» بمختلف الجامعات والمحافظات، لنشر الوعي الديني والفكري، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ قيم الانتماء والوسطية، وبناء وعي مستنير يُسهم في استقرار المجتمع وتقدمه.