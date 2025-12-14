مشوارك.. طلاب الدراسات العليا بالقاهرة يطلقون حملة للتعريف بوسائل النقل الحديثة بمصر

أطلق طلاب الدراسات العليا بكلية الإعلام جامعة القاهرة حملة إعلامية إلكترونية تهدف إلى التعريف بوسائل النقل الحديثة في مصر، تحت شعار «مصر بتتنقل للمستقبل».

الحمله تحت إشراف الأستاذة الدكتورة رحاب عبدالمعز أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكليه الإعلام جامعة القاهرة.

تركز الحملة على تسليط الضوء على مشاريع النقل المتقدمة مثل القطار الكهربائي السريع، والمونوريل، وأنظمة النقل الجماعي الحديثة، مع إبراز المزايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لها.

وتعتمد الحملة على منصات التواصل الاجتماعي والمواد المرئية والإنفوجرافيك والفيديوهات التوعوية، بهدف تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الحديثة، وتوضيح دورها في تحسين جودة الحياة وتسهيل التنقل داخل المدن الكبرى.

وأكد القائمون على الحملة أن المبادرة تأتي كجزء من التزام الطلاب بتطبيق المعرفة الأكاديمية في خدمة المجتمع، والمساهمة في نشر الوعي بأساليب النقل الحديثة التي تعكس رؤية مصر في تحقيق التنمية المستدامة والبنية التحتية المستقبلية.

تهدف حملة «مصر بتتنقل للمستقبل» إلى إحداث تغيير إيجابي في سلوك المواطنين، وتعزيز استخدام وسائل النقل الحديثة بما يسهم في بناء مجتمع متحرك، واعٍ، ومتقدم تقنيًا وذلك فى إطار خطه التنميه الشامله للدوله ورؤيه مصر ٢٠٣٠ ٠

يأتي ذلك في إطار الجهود الأكاديمية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التطور التكنولوجي في مجال النقل.