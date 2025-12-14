قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
أمين الإفتاء: مقولة "اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة لهذا السبب
رسميا .. متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين.. الخطوات والرابط
تقرير مغربي يكشف عن مفاجأة: ظهير الرجاء يقترب من الانضمام للأهلي
طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول
الشباب والرياضة: لجنة مؤقتة للزمالك حال ثبوت إهدار المال العام
محمد رمضان يصل إلى المغرب للمشاركة في تصوير أغنية كأس الأمم الإفريقية
وفاة الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
أحمد موسى: مستندات أرض أكتوبر كلمة الفصل وجماهير الزمالك خارج دائرة العقاب
أحمد موسى: سوريا أصبحت مقرا للميليشيات الإرهابية الجديدة .. وتحتاج 500 مليار دولار للإعمار
أحمد موسى يوجه رسائل مهمة لمجلس الزمالك بشأن أرض أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مشوارك.. طلاب الدراسات العليا بالقاهرة يطلقون حملة للتعريف بوسائل النقل الحديثة بمصر

طلاب الدراسات العليا بكلية الإعلام جامعة القاهرة يطلقون حملة إعلامية للتعريف بوسائل النقل الحديثة في مصر بعنوان "مشوارك"
طلاب الدراسات العليا بكلية الإعلام جامعة القاهرة يطلقون حملة إعلامية للتعريف بوسائل النقل الحديثة في مصر بعنوان "مشوارك"
صدى البلد

أطلق طلاب الدراسات العليا بكلية الإعلام جامعة القاهرة حملة إعلامية إلكترونية تهدف إلى التعريف بوسائل النقل الحديثة في مصر، تحت شعار «مصر بتتنقل للمستقبل».

الحمله تحت إشراف الأستاذة الدكتورة رحاب عبدالمعز أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكليه الإعلام جامعة القاهرة.

تركز الحملة على تسليط الضوء على مشاريع النقل المتقدمة مثل القطار الكهربائي السريع، والمونوريل، وأنظمة النقل الجماعي الحديثة، مع إبراز المزايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لها.

وتعتمد الحملة على منصات التواصل الاجتماعي والمواد المرئية والإنفوجرافيك والفيديوهات التوعوية، بهدف تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الحديثة، وتوضيح دورها في تحسين جودة الحياة وتسهيل التنقل داخل المدن الكبرى.

وأكد القائمون على الحملة أن المبادرة تأتي كجزء من التزام الطلاب بتطبيق المعرفة الأكاديمية في خدمة المجتمع، والمساهمة في نشر الوعي بأساليب النقل الحديثة التي تعكس رؤية مصر في تحقيق التنمية المستدامة والبنية التحتية المستقبلية.

تهدف حملة «مصر بتتنقل للمستقبل» إلى إحداث تغيير إيجابي في سلوك المواطنين، وتعزيز استخدام وسائل النقل الحديثة بما يسهم في بناء مجتمع متحرك، واعٍ، ومتقدم تقنيًا وذلك فى إطار خطه التنميه الشامله للدوله ورؤيه مصر ٢٠٣٠ ٠

يأتي ذلك في إطار الجهود الأكاديمية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التطور التكنولوجي في مجال النقل.

كلية الإعلام كلية اﻹعلام جامعة القاهرة جامعة القاهرة طلاب الدراسات العليا وسائل النقل الحديثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

ترشيحاتنا

مناقشة رسالة الدكتوراه

مستقبل الصحافة.. الصحفية مروة حسونة تحصل على درجة الدكتوراة بإعلام القاهرة

محافظ كفر الشيخ

إصدار 82 ترخيصا.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المركز التكنولوجي المتنقل| صور

محافظ كفر الشيخ

جولة ليلية.. محافظ كفر الشيخ يتفقد عددًا من الشوارع لمتابعة الخدمات

بالصور

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة

كنز لصحتك.. تناول السلمون مرة أسبوعيا واكتشف فوائده

تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده
تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده
تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

مؤشر خطر.. احذر الدوخة فى هذه الحالات

مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات
مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات
مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات

فيديو

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد