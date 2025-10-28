قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الجامع الأزهر يواصل إجراء اختبارات مسابقة حفظ القرآن بمحافظات المتسابقين

جانب من الاختبارات
عبد الرحمن محمد

يواصل الجامع الأزهر اليوم الثلاثاء ، فعاليات اختبارات مسابقة  الأزهر بالتعاون مع أحد البنوك الإسلامية  لحفظ القرآن الكريم ، لذوي الهمم والذي تقدم لها ما يقارب الـ ٥٠٠ متسابق، وذلك برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، وباعتماد فضيلة أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر، وإشراف الجامع الأزهر بقيادة الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري ، والدكتور هاني عودة. مدير الجامع الأزهر.

وتجرى الاختبارات اليوم في عدد من المحافظات بمقرات الأروقة الأزهرية ، تيسيرًا وتسهيلًا على المتسابقين من ذوي الهمم وأولياء أمورهم وتقديرًا وتكريما لما يحملون في صدورهم من قرآن كريم.

وتجرى الاختبارات في محافظات : "كفر الشيخ وأسيوط والوادي الجديد  وسوهاج وقنا"، وسوف تنتهي أعمال المسابقة غدا الأربعاء وتعقد في في محافظة الأقصر وتضم متسابقي الأقصر وأسوان، كما يكون للجامع الأزهر غدا النصيب الأكبر مما تبقى من المحافظات القريبة من القاهرة وهي: "القاهرة والجيزة والقليوبية وجنوب سيناء وشمال سيناء وبورسعيد" نهاية، ومن ثم يتم إعلان النتائج وتسليم الجوائز للفائزين في احتفالية كبيرة تليق بأهل القرآن.

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن هذه المسابقة تأتي بعد نجاح مسابقة القرآن الكريم التي انتهت مؤخرًا في موسمها الثالث، وبعد اكتشاف مواهب كثيرة من ذوي الهمم خلال المسابقة، وذلك في إطار التعاون بين الأزهر الشريف ومؤسسات المجتمع المدني.

وتحظى الاختبارات بمتابعة مستمرة من قيادات الأزهر الشريف ورؤساء المناطق الأزهرية ومدير الجامع الأزهر والمشرف ع الرواق الأزهري، حيث أشاد قيادات الازهر بحسن التنظيم وبراعة المتسابقين من ذوي الهمم وقوة حفظهم وجمال مخارجهم وعذوبة أصواتهم .

واطلع مدير عام الجامع الأزهر، على كافة الاستعدادات السابقة على عقد الاختبارات والتنسيق بين إدارة الجامع الأزهر وشئون الأروقة لتوفير كافة الاحتياجات للمسابقة، وهو ما تم التأكد منه ، كما استمع للمتسابقين والباحثين وأعضاء لجنة الاختبار.

وأكد د.عودة، أن الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور  محمد الضويني وكيل الأزهر ، حريص كل الحرص على دعم حفظة كتاب الله، وتنظيم مسابقات للتنافس على أشرف العلوم وأفضلها وهو القرآن الكريم ، مشيرا إلى أن المسابقة الخاصة بذوي الهمم تتكون من ثلاثة مستويات، المستوى الأول: القرآن الكريم كاملًا حفظًا وتجويدًا، بعدد ١٠ جوائز قيمة كل جائزة ٢٠ ألف جنيه، والمستوى الثاني: ثلثي القرآن حفظًا وتجويدًا، بعدد ١٠ جوائز، قيمة كل جائزة ١٥ ألف جنيه، والمستوى الثالث : ثلث القرآن حفظًا وتجويدًا، بعدد ١٠ جوائز ، قيمة كل جائزة ١٠ آلاف جنيه، ليصبح إجمالي الجوائز  ٤٥٠ ألف جنيهًا.

