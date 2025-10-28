قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من الكرملين على استعداد فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا
المتحف المصري الكبير.. حلم استمر 15 عامًا يتحول إلى واقع
وزير قطاع الأعمال: الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل.. ومصر تمتلك مقومات الريادة في إنتاجه
مصدر بالزمالك: لا صحة لاستقالة المجلس ونسعى لحل الأزمات الحالية
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
فتح تدعو أبناء الضفة والقدس لإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه
تفاصيل مفاجئة في أزمة إيقاف "دونجا" من المشاركة في السوبر.. شوبير يكشف
من خارج الوزارة.. وظائف بالصحة | اعرف الشروط وطريقة التقديم
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
حتى لا تحدث مشاكل.. الأزهر للفتوى ينصح الزوجات بهذا الفعل مع الزوج
إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر يرحب بقرار الحكومة البريطانية بتمويل حماية المساجد والمراكز الإسلامية

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر
عبد الرحمن محمد

أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بقرار الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر، الذي تضمن تخصيص مبلغ إضافي قدره 10 ملايين جنيه إسترليني لتعزيز الإجراءات الأمنية في المساجد والمراكز الإسلامية المنتشرة في أنحاء المملكة المتحدة، وذلك لمواجهة تصاعد حوادث الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية التي باتت تهدد أمن واستقرار الجاليات المسلمة في البلاد.

وأوضح المرصد أن هذه الخطوة تمثل استجابة إيجابية وسريعة لمطالبات المساواة في التمويل الأمني بين مختلف الطوائف الدينية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي بعد أسبوع واحد فقط من إعلان الحكومة البريطانية تخصيص مبلغ مماثل بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لحماية المنشآت التابعة للجالية اليهودية في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة مانشستر مؤخراً.

وأضاف مرصد الأزهر أن المطالبات بالمساواة في الدعم الأمني تعززت بعد نشر إحصاءات رسمية كشفت أن المسلمين يشكلون ما يقرب من 45% من إجمالي ضحايا الجرائم ذات الدوافع الدينية في المملكة المتحدة، الأمر الذي يبرز الحاجة الماسة إلى توفير حماية متكافئة لجميع المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال زيارته لمسجد بيسهافن الذي تعرض لحريق متعمد في وقت سابق، أن الحكومة ملتزمة بتأمين دور العبادة الإسلامية وتوفير الحماية اللازمة لها، مشيراً إلى أن التمويل الجديد سيضمن للمجتمعات المسلمة "الحماية التي تحتاجها وتستحقها"، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز قيم التعايش والسلام المجتمعي.

يأتي هذا القرار ضمن إطار خطة حكومية جديدة أطلقت تحت عنوان "خطة التغيير" (Plan for Change)، التي تهدف إلى بسط الأمن في الشوارع البريطانية وترسيخ مبادئ المساواة والعدالة بين جميع فئات المجتمع، وفق ما جاء في بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني.

وأعرب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن ترحيبه الكبير بهذه الخطوة التي وصفها بأنها "محمودة وسريعة"، مؤكداً أنها تمثل توجهاً إيجابياً نحو تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين وحماية مؤسساتهم الدينية من أي تهديدات أو اعتداءات.

 كما شدد المرصد على أهمية استمرار الجهود الدولية لمكافحة جميع أشكال التطرف والكراهية، والعمل على ترسيخ ثقافة السلام والتعايش المشترك في مختلف المجتمعات. 

مرصد الأزهر بريطانيا ‏الإسلاموفوبيا المساجد المراكز الإسلامية جرائم الكراهية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

ترشيحاتنا

يحيى الفخراني

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم يحيى الفخراني على المسرح القومي

سالي عبد السلام

غرق منزل الإعلامية سالي عبد السلام.. تفاصيل

مامون الشناوي وأم كلثوم

فى ذكراه.. مأمون الشناوي صانع النجوم من أم كلثوم لعدوية

بالصور

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

طب القوات المسلحة مؤتمرها الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء

كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية

الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي

جمعية المحاربين القدماء تنظم مهرجانًا رياضيًا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد