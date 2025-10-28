ملتقى الأزهر يواصل لقاءه الفكري اليوم بندوة حول عوامل النصر في الإسلام

يواصل ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة بالجامع الأزهر الشريف، اليوم، نشاطه الأسبوعي بندوة جديدة تحمل عنوان: «عوامل النصر كما صورها الإسلام».

وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

ويشارك في المحاضرة الأسبوعية لهذا الملتقى كل من الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والأستاذ الدكتور جميل تعيلب، وكيل كلية أصول الدين بالقاهرة، والأستاذ الدكتور حبيب الله حسن، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، فيما يتولى إدارة الحوار الإعلامي أبو بكر عبد المعطي من إذاعة القرآن الكريم.

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد أن ملتقى «الأزهر للقضايا المعاصرة» يُعَد من أبرز الأنشطة الفكرية التي يحرص الرواق الأزهري على استمرارها، موضحًا أن اختيار موضوعات الملتقى يتم بعناية فائقة تبعًا لمستجدات الأوضاع الراهنة، وما يثار من شبهات حول ثوابت الشريعة الإسلامية، إلى جانب ما يشهده الواقع من قضايا تمس المجتمع المصري والأمة الإسلامية والعربية بوجه عام.

وأشار إلى أن القضايا التي يناقشها الملتقى لا تقتصر على الرد على الشبهات فحسب، بل تمتد لتناول مختلف القضايا الوطنية والفكرية والاجتماعية، داخل مصر وخارجها، بما يعكس رسالة الأزهر في التنوير والإصلاح والحوار البنّاء.

وأضاف أن اختيار المحاضرين يتم بدقة وفقًا لطبيعة الموضوع المطروح، بحيث تضم قائمة المتحدثين نخبة من كبار العلماء وأعضاء هيئة كبار العلماء، وأساتذة جامعة الأزهر والخبراء المتخصصين في مختلف المجالات.

يذكر أن ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يُعقد بانتظام كل يوم ثلاثاء في رحاب الجامع الأزهر الشريف، برعاية فضيلة الإمام الأكبر وبتوجيهات من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

وكان الملتقى يُعرف سابقًا باسم «شبهات وردود» قبل أن يُعاد تسميته إلى «ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة» بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال شهر رمضان المبارك، حيث كان يُعقد يوميًا عقب صلاة التراويح.

ويستمر الملتقى اليوم في أداء رسالته التنويرية، عبر طرح موضوعات تمس حياة الناس وتلامس وجدانهم، وتتناول كل ما يهم المجتمع والوطن والعالمين العربي والإسلامي.



