وزارة الداخلية تغلق باب التقديم لحج القرعة
أسرار من داخل الهرم.. زاهي حواس يروي لحظات الرهبة والخوف في ظلام الفراعنة
عبد العاطي وكبير مستشاري ترامب يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في السودان
نجم الزمالك السابق ينتقد محمد السيد: ضجة بلا مستوى
في ذكرى رحيله.. طه حسين بين الأدب والدراما وعبقرية أحمد زكي في "الأيام"
ننشر نص دعوات حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
ذبحوا طفلاً واستخدموا كفيه للسحر والآثار.. جريمة تهز أسيوط وإحالة القتلة للمفتي
الاحتلال يصادق على بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
"رفضت اكتبله كومنت فضربني".. دعوى طلاق بسبب السوشيال ميديا تهز محكمة الأسرة في سوهاج| القصة الكاملة
اجتماع وزاري لتنفيذ رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي
روسيا تطلق نموذجا أوليا لطائرة ركاب مصنعة بمكونات محلية
ملتقى الأزهر يواصل لقاءه الفكري اليوم بندوة حول عوامل النصر في الإسلام

جانب من الملتقى.. أرشيفية
جانب من الملتقى.. أرشيفية
عبد الرحمن محمد

يواصل ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة بالجامع الأزهر الشريف، اليوم، نشاطه الأسبوعي بندوة جديدة تحمل عنوان: «عوامل النصر كما صورها الإسلام».

وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

ويشارك في المحاضرة الأسبوعية لهذا الملتقى كل من الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والأستاذ الدكتور جميل تعيلب، وكيل كلية أصول الدين بالقاهرة، والأستاذ الدكتور حبيب الله حسن، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، فيما يتولى إدارة الحوار الإعلامي أبو بكر عبد المعطي من إذاعة القرآن الكريم.

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد أن ملتقى «الأزهر للقضايا المعاصرة» يُعَد من أبرز الأنشطة الفكرية التي يحرص الرواق الأزهري على استمرارها، موضحًا أن اختيار موضوعات الملتقى يتم بعناية فائقة تبعًا لمستجدات الأوضاع الراهنة، وما يثار من شبهات حول ثوابت الشريعة الإسلامية، إلى جانب ما يشهده الواقع من قضايا تمس المجتمع المصري والأمة الإسلامية والعربية بوجه عام.

وأشار إلى أن القضايا التي يناقشها الملتقى لا تقتصر على الرد على الشبهات فحسب، بل تمتد لتناول مختلف القضايا الوطنية والفكرية والاجتماعية، داخل مصر وخارجها، بما يعكس رسالة الأزهر في التنوير والإصلاح والحوار البنّاء. 

وأضاف أن اختيار المحاضرين يتم بدقة وفقًا لطبيعة الموضوع المطروح، بحيث تضم قائمة المتحدثين نخبة من كبار العلماء وأعضاء هيئة كبار العلماء، وأساتذة جامعة الأزهر والخبراء المتخصصين في مختلف المجالات.

يذكر أن ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يُعقد بانتظام كل يوم ثلاثاء في رحاب الجامع الأزهر الشريف، برعاية فضيلة الإمام الأكبر وبتوجيهات من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

 وكان الملتقى يُعرف سابقًا باسم «شبهات وردود» قبل أن يُعاد تسميته إلى «ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة» بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال شهر رمضان المبارك، حيث كان يُعقد يوميًا عقب صلاة التراويح. 

ويستمر الملتقى اليوم في أداء رسالته التنويرية، عبر طرح موضوعات تمس حياة الناس وتلامس وجدانهم، وتتناول كل ما يهم المجتمع والوطن والعالمين العربي والإسلامي.


 

