الأهلي يحسم موقف إنشاء فرعين جديدين في إجتماع مجلس الإدارة المقبل| خاص
أحمد موسى: النيابة العامة خط الدفاع الأول عن المال العام.. ولا استثناء في تطبيق القانون
موسكو تحذر من نوايا واشنطن تجاه فنزويلا: النفط خلف الخطاب الأمريكي
تذكرتي: بدء حجز تذاكر مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لأمم إفريقيا
أحمد موسى: على مسئوليتي أول برنامج يفتح ملف أرض الزمالك.. والنيابة العامة تكشف الحقيقة
الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
مجلس الزمالك يجتمع لمناقشة ملف أرض 6 أكتوبر
دار الإفتاء: ذنب أحمد السقا في رقبة كل واحد اتريق عليه.. فيديو
صدي البلد يرصد تطورات مفاوضات الأهلي لتجديد عقود رباعي الفريق
مصر تدين الهجوم المسلح في مدينة سيدني الأسترالية
التحيوي: تخفيض رسوم تراخيص المحال العامة بادرة إيجابية تخفف العبء المالي المؤقت
نظموا حفلا لمرشح برلماني.. استبعاد مدير مدرسة الرملة وإحالة وكيل ومدير إدارة بنها التعليمية للتحقيق
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

إجراءات جديدة للعدالة الأسرية.. تأجيل حبس أحد الزوجين لرعاية الأبناء

الإجراءات الجنائية
الإجراءات الجنائية
محمد الشعراوي

أعطى قانون الإجراءات الجنائية الجديد مساحة من المرونة للتعامل مع قضايا الأسرة، حيث يسمح بتأجيل تنفيذ عقوبة أحد الزوجين إذا كانا مسؤولين عن طفل لم يبلغ 15 عاما، بما يضمن عدم الإضرار بالأسرة خلال فترة تنفيذ الحكم.

ونص القانون على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.

كما نص على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.

كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.

تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الزوجين

ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.

ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنفيذ عقوبة أحد الزوجين تأجيل تنفيذ عقوبة أحد الزوجين الأطباء النفسيين

