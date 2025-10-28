قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الأنبا إرميا يزور جامعة الأزهر ويثمن كلمة الإمام الأكبر في لقاء «إيجاد الشجاعة لتحقيق السلام» بروما

الأنبا إرميا يشيد بجهود فضيلة شيخ الأزهر ويثمّن كلمته في إيطاليا لترسيخ قيم السلام والأخوة الإنسانية
الأنبا إرميا يشيد بجهود فضيلة شيخ الأزهر ويثمّن كلمته في إيطاليا لترسيخ قيم السلام والأخوة الإنسانية
إيمان طلعت

أشاد نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، بالجهود العالمية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، نحو ترسيخ قيم التسامح والسلام والأخوة الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال زيارة الأنبا إرميا يرافقه الأنبا فلوباتير أسقف أبو قرقاص مقرر عام بيت العائلة المصرية بمحافظة المنيا، لجامعة الأزهر ولقاء فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة؛ لتقديم التهنئة بثقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وتكليف الدكتور مصطفى عبد الغني، نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات وشئون الوافدين.

وثمن نيافة الأنبا إرميا كلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التي ألقاها في اللقاء العالمي «إيجاد الشجاعة لتحقيق السلام» في روما بإيطاليا، مؤكدًا على أنها تسهم بشكل كبير في إرساء دعائم المحبة والسلام بين بني البشر جميعًا دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة.

وفي ختام الزيارة قدم الأنبا إرميا التهنئة للدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين، على ثقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ورئيس الجامعة، متمنيًا له التوفيق والسداد.

شيخ الأزهر إيجاد الشجاعة لتحقيق السلام بيت العائلة المصرية ترسيخ قيم التسامح والسلام والأخوة الإنسانية

