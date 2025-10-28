دعاء النبي بعد التشهد الأخير.. ردد ليحفظك من 4 فتن

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأدعية التي كان يرددها في صلاته ونقلها عنه الصحابة رضوان الله عليهم، ومن ضمن هذه الأدعية، دعاء النبي بعد التشهد الأخير وقد يجعله بعض المصلين لذا في السطور التالية نعرض لكم صيغة هذا الدعاء كما ورد عن النبي.

دعاء النبي بعد التشهد الأخير مكتوب

وقد ورد في السنة المطهرة صيغة دعاء النبي بعد التشهد الأخير حيث أوصى النبي بالاستعاذة في هذا الدعاء من 4 فتن.

وأما نص دعاء النبي بعد التشهد الأخير فكان كما يلي:

دعاء بعد التشهد الأخير: اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، ولَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِن عِندِكَ، وارْحَمْنِي، إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

أدعية النبي في الصلاة

وكما علمتنا السُنة المباركة دعاء النبي بعد التشهد الأخير علماتنا أيضا أدعية أخرى عن الرسول في مواضع مختلفة من الصلاة ويأتي على رأسها دعاء الاستفتاح ومن صيغه:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بالمَاءِ والثَّلْجِ والبَرَدِ.

وَجَّهْتُ وَجْهي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ حَنِيفًا، وَما أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لا شَرِيكَ له، وَبِذلكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بذَنْبِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأخْلَاقِ، لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ ليسَ إلَيْكَ، أَنَا بكَ وإلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ.

سبحانك اللَّهُمَّ وبحَمْدِك، وتبارك اسمُك، وتعالى جَدُّك، ولا إلهَ غَيرُك.

كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الركوع وكان يقول فيه عليه الصلاة والسلام: "اللَّهُمَّ لكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لكَ سَمْعِي وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي وَعَصَبِي" أو "سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنا وبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي".

ومن أدعية الرسول أيضا في الصلاة هو دعاء السجود: سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنا وبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.

أدعية مستجابة في الصلاة