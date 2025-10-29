الجامع الأزهر يختتم فعاليات اختبارات مسابقة القرآن الكريم لذوي الهمم

تفقد الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر ، صباح اليوم الأربعاء فعاليات اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم لذوي الهمم ، والتي انطلقت اليوم من الجامع الأزهر.

وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، وباعتماد فضيلة أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر، وإشراف الجامع الأزهر بقيادة الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري ، والدكتور هاني عودة. مدير الجامع الأزهر.

وعلى هامش الجولة التفقدية، أشاد بحسن التنظيم وبمستوى المتسابقين من ذوي الهمم، مؤكدًا أن الجامع الأزهر يتميز بتنظيم المسابقات القرآنية ، وفي كل موسم يقدم ما هو جديد في تنظيم المسابقات التي تعقد بالتعاون بين الأزهر الشريف ، مشيدا باتخاذ الجامع الأزهر قرارا بإقامة الاختبارات في جميع المحافظات تيسيرا على المتسابقين وذويهم.

ولفت، إلى أن القيادات تسعد وتفخر دائما بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف، في مجال القرآن الكريم وعلومه ، مضيفُا أن البنك لا يألو جهدًا في دعم حفظة كتاب الله تعالى ، وأن إقامة هذه المسابقات هدفها حث الجميع على التنافس في حفظ القرآن الكريم.

وتجرى الاختبارات اليوم في مقر الجامع الأزهر لعدد من المتسابقين بـ ٦ محافظات وهي : القاهرة - الجيزة - القليوبية - بورسعيد - جنوب سيناء - شمال سيناء "، وذلك تيسيرا وتسهيلا على المتسابقين من ذوي الهمم وأولياء أمورهم وتقديرا وتكريما لما يحملون في صدورهم من قرآن كريم.

وتنتهي أعمال اختبارات المسابقة اليوم الأربعاء ، في مقر الجامع الأزهر الذي يضم متسابقين من ٦ محافظات ، والمتسابقين بمحافظة الأقصر ، وعقب الانتهاء من أعمال المسابقة ، سيتم إعلان النتائج وتسليم الجوائز للفائزين في احتفالية كبيرة تليق بأهل القرآن.

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن هذه المسابقة تأتي بعد نجاح مسابقة القرآن الكريم التي انتهت مؤخرًا في موسمها الثالث، وبعد اكتشاف مواهب كثيرة من ذوي الهمم خلال المسابقة، وذلك في إطار التعاون بين الأزهر الشريف ومؤسسات المجتمع المدني.

وتحظى الاختبارات بمتابعة مستمرة من قيادات الأزهر الشريف ورؤساء المناطق الأزهرية ومدير الجامع الأزهر والمشرف ع الرواق الأزهري، حيث أشاد قيادات الازهر بحسن التنظيم وبراعة المتسابقين من ذوي الهمم وقوة حفظهم وجمال مخارجهم وعذوبة أصواتهم .

وفي تصريح سابق، أكد الدكتور هاني عودة، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، حريص كل الحرص على دعم حفظة كتاب الله، وتنظيم مسابقات للتنافس على أشرف العلوم وأفضلها وهو القرآن الكريم ، مشيرًا إلى أن المسابقة الخاصة بذوي الهمم تتكون من ثلاثة مستويات، المستوى الأول: القرآن الكريم كاملًا حفظًا وتجويدًا، بعدد ١٠ جوائز قيمة كل جائزة ٢٠ ألف جنيه، والمستوى الثاني: ثلثي القرآن حفظًا وتجويدًا، بعدد ١٠ جوائز، قيمة كل جائزة ١٥ ألف جنيه، والمستوى الثالث : ثلث القرآن حفظًا وتجويدًا، بعدد ١٠ جوائز ، قيمة كل جائزة ١٠ آلاف جنيه، ليصبح إجمالي الجوائز ٤٥٠ ألف جنيهًا.