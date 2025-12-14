قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
قدم أعمالا مميزة..المهن التمثيلية تنعى الفنان نبيل الغول

نبيل الغول
نبيل الغول
أحمد إبراهيم

نعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان القدير الراحل نبيل الغول، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد 14 ديسمبر. 

وقالت نقابة المهن التمثيلية، في بيان لها: «ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة وفاة الفنان نبيل الغول، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة فنية قدّم خلالها أعمالًا مميزة تركت أثرًا في وجدان الجمهور، وأسهم بها في إثراء الحركة الفنية».

وتابع البيان: «وتتقدم النقابة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه وزملائه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون». 

وفاة نبيل الغول

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد 14 ديسمبر، الفنان القدير نبيل الغول، بطل مسلسل إمام الدعاة للفنان حسن يوسف. 

وكشف ابن نبيل الغول، في منشور له عبر فيسبوك، أن الجنازة ستشيع بعد ظهر اليوم بمسجد عوارة في طنطا، على أن يقام العزاء بدار مناسبات الشبان المسلمين بطنطا، اليوم. 

وكتب ابن نبيل الغول، عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبى الغالى الحاج نبيل الغول فى ذمة الله .. والدفنة بمدافن عوارة وصلاة الجنازة بجامع عوارة بطنطا بعد صلاة الظهر.. والعزاء بدار المناسبات الشبان المسلمين بطنطا». 

أعمال نبيل الغول

وشارك نبيل الغول، في عدة أعمال فنية من أبرزها: (الجزء الأول لمسلسل الشهد والدموع، مسلسل ذئاب الجبل، ومسلسل ترويض الشرسة، مسلسل إمام الدعاة) وغيرها من الأعمال. 

نبيل الغول وفاة نبيل الغول نقابة المهن التمثيلية

