صناعة الوعي.. الأوقاف تنظم 1010 قافلات دعوية بمراكز الشباب

تنظم وزارة الأوقاف، في إطار دورها العلمي والدعوي والتثقيفي، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، 1010 قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وذلك اليوم الأربعاء، تحت عنوان: "صناعة الوعي لدى الشباب بمتطلبات العصر".

تأتي هذه القوافل ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، واستمرارًا لتنفيذ استراتيجية وزارة الأوقاف في محاورها الأربعة: مواجهة التطرف الديني، ومواجهة التطرف اللاديني، وبناء الإنسان، وصناعة الحضارة، انطلاقًا من إيمان الوزارة بأهمية دور الشباب في نهضة المجتمع، وإعدادهم لمواكبة متغيرات العصر بعقل مستنير وفكر راشد.

وتهدف القوافل إلى تعزيز القيم الوطنية والأخلاقية، ونشر ثقافة الحوار، وتحصين الشباب من الفكر المتطرف، وبناء وعي متوازن يسهم في تنمية المجتمع واستقراره.