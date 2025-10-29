ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية بجامعة السويس حول "خطورة التنمر"

نظّمت مديرية أوقاف السويس، بالتعاون مع جامعة السويس، ندوة علمية بعنوان "خطورة التنمر"، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت إشراف الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، والشيخ ماجد راضي فرج، مدير مديرية أوقاف السويس، وذلك ضمن فعاليات مبادرة صحح مفاهيمك.

تناولت الندوة خطورة ظاهرة التنمر وآثارها النفسية والاجتماعية، مؤكدة ضرورة التحلي بقيم الاحترام والتراحم ونبذ جميع أشكال العنف اللفظي والسلوكي داخل الجامعة وخارجها.

وأشار المتحدثون بالندوة إلى أن الالتزام بهذه القيم يُسهم في بناء مجتمع صحي ومتوازن يسوده التفاهم والتعاون.

وأوضح الشيخ ماجد راضي فرج، أن هذه الندوة تأتي في إطار التعاون المثمر بين مديرية أوقاف السويس وجامعة السويس، لنشر القيم الأخلاقية والمجتمعية السليمة بين الطلاب، وتحصينهم ضد أي أفكار أو دعوات هدامة، تنفيذًا لأهداف مبادرة «صحح مفاهيمك» في بناء الوعي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الانتماء الوطني.