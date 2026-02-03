إبراهيم صلاح عن عدي الدباغ: يمتلك إمكانيات فنية كبيرة

أكد إبراهيم صلاح، المدرب العام لفريق الزمالك، أن عدي الدباغ يمتلك إمكانيات فنية كبيرة تؤهله للعب في أكثر من مركز بالخط الأمامي، مشيرًا إلى أن تعدد أدواره الهجومية يمنح الجهاز الفني حلولًا متنوعة خلال المباريات.

وأشاد المدرب العام لبرنامج زملكاوي، مع محمد عبد الجليل، عبر قناة الزمالك، بالدور الكبير الذي لعبته جماهير الزمالك في مباراة المصري، مؤكدًا أن الدعم الجماهيري كان عاملًا حاسمًا في تحقيق نتيجة إيجابية، وقال: "جماهير الزمالك دائمًا في ظهر الفريق، وصنعت الفارق معنا بشكل واضح".

وأضاف إبراهيم صلاح أن الجهاز الفني يعمل على مساعدة كل لاعب من أجل الظهور بأفضل صورة ممكنة داخل صفوف الزمالك، موضحًا أن هذا النهج انعكس بشكل واضح على عدد من اللاعبين الشباب الذين قدموا مستويات مميزة مؤخرًا.

وتطرق المدرب العام للحديث عن ملف الإصابات، مؤكدًا أنها تُعد من أكبر التحديات التي تواجه الفريق في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي يبذل مجهودًا كبيرًا لتجهيز المصابين والعودة بهم في أسرع وقت ممكن دون التسرع.

واختتم إبراهيم صلاح تصريحاته بالإشادة بدور عبدالله السعيد داخل الفريق، مؤكدًا أنه يمثل قيمة كبيرة وقائدًا حقيقيًا داخل الملعب وخارجه، كما أن له دورًا مهمًا في دعم اللاعبين الشباب ونقل خبراته لهم.