برلمان

رئيس سياحة النواب: المتحف المصري الكبير سيكون أكبر مركز جذب في الشرق الأوسط

النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب
النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن افتتاح المتحف المصري الكبير وحده قادر على خلق طفرة؛ لأنه أكبر مشروع أثري في القرن الحالي، ومع اكتمال تطوير الأهرامات والمطار والمنطقة المحيطة، سيكون أكبر مركز جذب في الشرق الأوسط.

وأكدت علي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه بكل تأكيد المتحف المصري الكبير يدعم استراتيجية جذب 30 مليون سائح سنويًا.

وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مبنى، بل منصة تسويقية عالمية تخدم خطة الـ30 مليون سائح.

وكانت قد أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة إعلانية كبرى في العاصمة البريطانية لندن للترويج للمقصد السياحي المصري باعتباره أحد أهم المقاصد السياحية العالمية، وذلك بالتزامن مع انطلاق بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM 2025) اليوم، والتي تستمر فعالياتها حتى 6 نوفمبر الجاري.

حملة ترويجية للمقصد السياحي المصري 

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الحملة تهدف إلى إبراز تنوع وتفرد التجربة السياحية في مصر، وما تتمتع به من مقومات ثقافية وتاريخية وبحرية وترفيهية متنوعة، تحت شعار “تنوع لا يُضاهى”.

كما تأتي الحملة في إطار دعم وتعزيز المشاركة المصرية في بورصة لندن، بما يرسخ مكانة مصر كوجهة مفضلة للمسافرين من المملكة المتحدة والعالم.

ومن جانبها، أشارت سوزان مصطفى، مدير عام الترويج السياحي بالهيئة، إلى أن الحملة تشمل باقة متنوعة من الإعلانات الرقمية والثابتة والمتحركة في أبرز المواقع الحيوية في لندن، من بينها ساحة بيكاديللي سيركس، والمبنى رقم 5 بمطار هيثرو، وهاي ستريت كينسينجتون، وذلك حتى 9 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى إعلانات على 100 حافلة تجوب أهم شوارع العاصمة حتى 16 نوفمبر الجاري.

كما تم دعم حضور مصر بالبورصة عبر تنفيذ مواد دعائية داخل مقر البورصة بأرض المعارض Excel، تضمنت لافتات ترويجية بارزة عند مدخل الجناح المصري، وعرض فيديو ترويجي لمدة 20 ثانية على الشاشة الهرمية الرئيسية بالمدخل، إلى جانب تركيب شاشتين رقميتين و4 لافتات مطبوعة في محيط موقع الجناح المصري لتسليط الضوء على المشاركة المصرية.

وفي سياق متصل، وضمن جهود الترويج للمتحف المصري الكبير عقب افتتاحه الرسمي في الأول من نوفمبر الجاري، قامت الهيئة بإطلاق حملة إعلامية موجهة للسوق البريطاني عبر نشر إعلانات في عدد من الصحف والمجلات المتخصصة، منها مجلة National Geographic Traveler الموزعة خلال أيام البورصة، ومجلة WanderLust Magazine بإصدار أكتوبر – نوفمبر، بالإضافة إلى أنه تم نشر مقال ترويجي على موقع Telegraph.co.uk قبل افتتاح المتحف لعرض ما يتميز به المتحف وتجربة الزيارة الفريدة التي يقدمها.

ويأتي ذلك بالتوازي مع التعاون بين الهيئة ومنصات الحجز العالمية مثل Skyscanner لتنفيذ حملة رقمية تستهدف الترويج للمتحف المصري الكبير وللمقصد السياحي المصري بشكل عام، نظرًا لأثر هذه المنصات في قرارات السفر وحجز الإجازات لدى الجمهور البريطاني.

المتحف المصري الكبير تطوير الأهرامات افتتاح المتحف المصري الكبير منصة تسويقية عالمية لندن

