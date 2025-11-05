المتحف المصري الكبير يستقبل 18 ألف زائر في أول أيام زيارة الجمهور

كشفت قناة القاهرة الإخبارية عن أن المتحف المصري الكبير، استقبل أمس في أول أيام افتتاحه للجمهور، عدد كبير جدا من الزائرين.

وأوضحت القناة أن المتحف شهد إقبالًا واسعًا وتدفقًا كبيرًا للزائرين الذين حرصوا على أن يكونوا بين أوائل من يستكشف الصرح الحضاري الفريد، إذ بلغ عدد الزائرين نحو 18 ألفًا من المصريين والأجانب، وفقًا لسجلات الحجز والتذاكر، إلى جانب حضور مكثف لوسائل الإعلام المحلية والدولية، التي جاءت خصيصًا لتغطية هذا الحدث العالمي.

وبهذه المناسبة وصف شريف فتحي وزير السياحة والآثار، هذا اليوم باللحظة التاريخية لمصر والعالم، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.

وقال "فتحي"، إن المتحف المصري الكبير ليس فقط متحفًا يعرض آثارًا عظيمة والحضارة المصرية العريقة، بل تجربة حضارية وثقافية متكاملة تُجسد عبقرية الإنسان المصري.

وأضاف وزير السياحة والآثار أن الإقبال الهائل الذي شهده المتحف اليوم يعكس شغف الجمهور المصري والعالمي لاكتشاف هذا الصرح الفريد، ويمثل دليلًا على المكانة الرائدة لمصر على خريطة السياحة العالمية.

من جانبه؛ أعرب الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير الدكتور أحمد غنيم، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي شهده في أول يوم لاستقبال الجمهور، إذ يعزز هذا الإقبال من رسالة المتحف في تقديم تجربة استثنائية تتكامل فيها التكنولوجيا الحديثة مع أعظم كنوز الحضارة المصرية.

وأكد "غنيم" أن العمل مستمر لتقديم خدمات متميزة وتنظيم برامج ثقافية وتعليمية لضمان أن يصبح المتحف المصري الكبير وجهة أساسية للزائرين من كل أنحاء العالم.