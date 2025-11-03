المشرف العام على احتفالية المتحف المصري الكبير: هدفنا كان سعادة المصريين

أكد محمد السعدي، المشرف العام على احتفالية المتحف المصري الكبير، أنه كان لدينا هدف واضح خلال حفل إفتتاح المتحف المصري الكبير، وهو سعادة المصريين بهذا الحدث الكبير.

وقال محمد السعدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أدإم بي سي مصر”، أنه خلال الحفل عملنا على التركيز على المتحف المصري الكبير، وإظهاره كالبطل، مؤكدا أن القنوات العالمية أشادت بشكل كبير بالاحتفالية، وآلاف من القنوات العالمية أخذت إشارة البدء مجانا من الشركة المتحدة بهدف أن يشاهدها العالم فى نفس الوقت، ودى كانت أحسن دعاية.

وتابع المشرف العام على احتفالية المتحف المصري الكبير، أنه واجهنا تحديين الأول بان ما نقوم به ليس له مرجعية ولا يشبه لشئ، وهو ما صعب علينا المهمة، وتوقعات الناس واللى كان نفسها تفرح بالشكل الجميل والحفل المبهر.

