وزير الخارجية: افتتاح المتحف المصرى الكبير تاريخي يليق بالحضارة المصرية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير كان حدثًا استثنائيًا يعكس التحول الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات، من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

انطباعات إيجابية من القادة والزعماء

أوضح عبد العاطي أن ردود الفعل من السفارات المصرية في الخارج والملوك والقادة الذين حضروا الحدث كانت إيجابية للغاية، حيث تفاجأ الكثيرون بحجم التنظيم والإبهار الذي فاق توقعاتهم.

كلمة الرئيس السيسي ورسالة السلام

و أشار إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الحفل كانت معبرة، حيث ركز على أهمية الاستقرار من أجل بناء حضارة قوية، وأن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمات. كما أضاف أن مصر تسعى لاستعادة مكانتها على الساحة الدولية.

مصر في مكانة جديدة على مستوى العالم

وأكد عبد العاطي على أن الافتتاح جاء ليبرز مكانة مصر العالمية، ويعكس تطلعاتها للمستقبل، مشيرًا إلى أن مصر الآن تعود لمكانتها التي تستحقها تحت الشمس.