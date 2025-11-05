قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 31 عاملاً زراعيًا في حادث تصادم على الطريق الدولي بكفر الشيخ
قرار مفاجئ من ترامب.. لماذا هدد بقصف نيجيريا وأغضب البنتاجون؟ |تفاصيل
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025
الحضري: توقع هوية بطل السوبر المصري أمر صعب والأداء متقارب بين الفرق الأربعة
أجواء خريفية مائلة للبرودة..حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
اتفاقية مياه بين بغداد وأنقرة… جدل حول منح صلاحيات أوسع لتركيا
الفريق أول صقر: القوات المسلحة تمتلك كل خيارات الردع لحماية أمن مصر
وزير الدفاع: مصر اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الإستراتيجي الأول
الداخلية تواصل فعاليات "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المواطنين بأسعار مخفضة
رحيم ابتلعته المياه.. انتشال جثة صغير من ترعة المنصورية بعد اختفائه
سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار الـ21
توك شو

وزير الخارجية: افتتاح المتحف المصرى الكبير تاريخي يليق بالحضارة المصرية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير كان حدثًا استثنائيًا يعكس التحول الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات، من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

انطباعات إيجابية من القادة والزعماء
أوضح عبد العاطي أن ردود الفعل من السفارات المصرية في الخارج والملوك والقادة الذين حضروا الحدث كانت إيجابية للغاية، حيث تفاجأ الكثيرون بحجم التنظيم والإبهار الذي فاق توقعاتهم.

كلمة الرئيس السيسي ورسالة السلام
و أشار إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الحفل كانت معبرة، حيث ركز على أهمية الاستقرار من أجل بناء حضارة قوية، وأن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمات. كما أضاف أن مصر تسعى لاستعادة مكانتها على الساحة الدولية.

مصر في مكانة جديدة على مستوى العالم
وأكد عبد العاطي  على أن الافتتاح جاء ليبرز مكانة مصر العالمية، ويعكس تطلعاتها للمستقبل، مشيرًا إلى أن مصر الآن تعود لمكانتها التي تستحقها تحت الشمس.

المتحف المصري الكبير بدري عبد العاطي وزير الخارجية

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأزهري يهنئ وزيري الخارجية والمالية السابقين لمنحهما وسام الشمس المشرقة من اليابان

حملة "حرّر نفسك"

البحوث الإسلامية: حملة "حرّر نفسك" دعوة للتحرر من أسر التكنولوجيا

وزير الأوقاف

متحدث الأوقاف: مجلة وقاية هدفها الاستثمار الفكري لترسيخ قيم المواطنة والتعايش

بالصور

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

