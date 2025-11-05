إشادات من نجوم الفن بأغنية مدين الجديدة.. رامي جمال وساندي وساموزين يعبرون عن إعجابهم بـ“بعد فراقك”

حصد الملحن والمطرب مدين، إشادات واسعة بعد طرح أغنيته الجديدة "بعد فراقك" عبر قناة روتانا الرسمية على موقع يوتيوب، حيث تخطّت الأغنية حاجز النصف مليون مشاهدة خلال أيام قليلة من صدورها، لتؤكد نجاح خطوته كمطرب بصوت وإحساس لامسا قلوب الجمهور.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما، وتم طرحها أيضًا على مختلف المنصات الموسيقية مثل أنغامي، Apple Music، وYango Play، حيث لاقت رواجًا واسعًا وردود أفعال إيجابية من الجمهور ونجوم الوسط الفني.

وحرص عدد من الفنانين على تهنئة مدين والإشادة بالأغنية، حيث قال رامي جمال: "خطوة متأخرة جدًا على الفن والصوت الحلو ده.. مبروك ".

وكتب سامو زين: "مع الملحن والفنان مدين اللي مجنن الدنيا بأغنية بعد فراقك.. مبروك على الأغنية الجديدة، ولازم تسمعوها، وانتظروا مننا عسل كتير قريب".

كما عبّرت ساندي عن إعجابها بالأغنية وحرصت على تهنئته، ووجّه الشاعر تامر حسين، رسالة دعم لصديقه كتب فيها: "مبروك يا دندن يا حبيبي، يا أجمل وأحلى الأصوات".

فيما قال الفنان حاتم فهمي: "خطيرة أيوه بقى، نظّف ودننا"، وأكدت الفنانة ميرهان حسين، أن: "مدين طول عمره صوته جميل وحساس "، أما الفنانة سهر الصايغ، فأبدت إعجابها الكبير بالأغنية".

جدير بالذكر أن الكليب من إخراج منال الجندي، التي قدّمت رؤية بصرية راقية وعاطفية عكست كلمات ولحن الأغنية بصدق وبساطة، تحت إشراف المنتج المنفّذ أحمد عوض الجندي، فيما ضم فريق عمل مدين:

Media & PR Coordinator نور طلعت

قسم السوشيال ميديا: أحمد سالم وسلمى ناصر.

بأغنية "بعد فراقك"، يثبت مدين أنه فنان شامل يجمع بين التلحين والغناء، بصوت يحمل صدقًا وشجنًا فنيًا نادرًا.