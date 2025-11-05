قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا لاون يدعو للصلاة لأجل من يُصارعون اليأس
محمد صلاح: يجب أن يرتقى خوان بيزيرا من مرحلة الشباب وغيابه لن يؤثر عن الزمالك
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
إشادات من نجوم الفن بأغنية مدين الجديدة.. رامي جمال وساندي وساموزين يعبرون عن إعجابهم بـ“بعد فراقك”

مدين
مدين
أحمد إبراهيم

حصد الملحن والمطرب مدين، إشادات واسعة بعد طرح أغنيته الجديدة "بعد فراقك" عبر قناة روتانا الرسمية على موقع يوتيوب، حيث تخطّت الأغنية حاجز النصف مليون مشاهدة خلال أيام قليلة من صدورها، لتؤكد نجاح خطوته كمطرب بصوت وإحساس لامسا قلوب الجمهور.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما، وتم طرحها أيضًا على مختلف المنصات الموسيقية مثل أنغامي، Apple Music، وYango Play، حيث لاقت رواجًا واسعًا وردود أفعال إيجابية من الجمهور ونجوم الوسط الفني.

وحرص عدد من الفنانين على تهنئة مدين والإشادة بالأغنية، حيث قال رامي جمال: "خطوة متأخرة جدًا على الفن والصوت الحلو ده.. مبروك ".

وكتب سامو زين: "مع الملحن والفنان مدين اللي مجنن الدنيا بأغنية بعد فراقك.. مبروك على الأغنية الجديدة، ولازم تسمعوها، وانتظروا مننا عسل كتير قريب".

كما عبّرت ساندي عن إعجابها بالأغنية وحرصت على تهنئته،  ووجّه الشاعر تامر حسين، رسالة دعم لصديقه كتب فيها: "مبروك يا دندن يا حبيبي، يا أجمل وأحلى الأصوات".

فيما قال الفنان حاتم فهمي: "خطيرة أيوه بقى، نظّف ودننا"، وأكدت الفنانة ميرهان حسين، أن: "مدين طول عمره صوته جميل وحساس "، أما الفنانة سهر الصايغ، فأبدت إعجابها الكبير بالأغنية".

جدير بالذكر أن الكليب من إخراج منال الجندي، التي قدّمت رؤية بصرية راقية وعاطفية عكست كلمات ولحن الأغنية بصدق وبساطة، تحت إشراف المنتج المنفّذ أحمد عوض الجندي، فيما ضم فريق عمل مدين:

Media & PR Coordinator نور طلعت

قسم السوشيال ميديا: أحمد سالم وسلمى ناصر.

بأغنية "بعد فراقك"، يثبت مدين أنه فنان شامل يجمع بين التلحين والغناء، بصوت يحمل صدقًا وشجنًا فنيًا نادرًا.

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

حالة الطقس

الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل

قافلة طبية

فحص 974 مواطنا ضمن قافلة طبية بالمنيا

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.. صور

قافلة طبية

محافظ الشرقية يستجيب لسيدة طلبت إجراء جراحة عاجلة لطفلها

بالصور

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في القنايات

محافظ الشرقية

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

