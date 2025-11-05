بحضور أشرف زكي فقط.. تشييع جنازة زوجة حسن العدل

أقيمت، اليوم، مراسم تشييع جنازة زوجة الفنان حسن العدل، من مسجد السيدة نفيسة.

وحرص على حضور تشييع الجثمان من الفنان أشرف زكي فقط وبعض من الأهل والأصدقاء للفنان حسن العدل.

حسن العدل يتحدث عن مرض زوجته

وقال حسن العدل، في تصريحات سابقة لموقع "صدى البلد"، إن إنشغاله بـ مرض زوجته أكثر ما يشغله خلال الفترة الحالية.

وأضاف: “بقالي 6 شهور بَلِفّ على المستشفيات بسبب تعب زوجتي، التي تعاني من العديد من الأزمات في الكلى والكبد والقلب، وهي محجوزة حاليا في المستشفى، وأطلب من كل الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل”.

وأضاف حسن العدل: "أشكر الدكتور أشرف زكي على الاهتمام الذي أولاه بموضوع مرض زوجتي".