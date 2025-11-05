اشتباك لفظي بين مصطفى كامل ومسلم في "كلمة أخيرة".. والنقيب: كل اللي بيقوله كذب

شهدت حلقة برنامج كلمة أخيرة على قناة ON مع الإعلامي أحمد سالم، مداخلة هاتفية جمعت بين الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، ومطرب المهرجانات مسلم، تبادل خلالها الطرفان الاتهامات والتصريحات حول سبب إيقاف مسلم من الغناء منذ مارس الماضي.

وتحدث مسلم عن تفاصيل أزمته، وقال:"أنا كان عندي مشكلة مع شركة كبيرة للإنتاج الصوتي، خلصت معاها المشكلة وخدت عقد، واللي أعرفه إنه لو جبت العقد وخلصت المشكلة هرجع أشتغل، وكنت رايح النهارده النقابة علشان أحل وارجع، وواحد صحفي كلمني وقال لي هاجي معاك علشان لو رجعت تعرف الناس إنك رجعت، وأنا قلت له طالما الناس كلها عرفت إني موقوف، وقلت لو رجعوني النهارده، وكنت واثق في ربنا، كنت هقول إني رجعت، وفرقتي كانت هناك ربعها فقط، حوالي ستة أو سبعة، مستنياني علشان نحل المشكلة مرة واحدة، لقوا صحافة كتير، بتاع ١٥ صحفي، ولكن أنا كنت رايح بحسن نية، وحد كلمني من الفرقة قال لي ارجع، هما قبضوا على كل الفرقة ومشوهم".

وتابع مسلم موضحًا سبب الخلاف بينه وبين النقابة، قائلاً: "في ناس بتكرهني كتير في المجال لأني مش منولهم مرادهم ومش باتفق معاهم، وأنا كنت شاب صغير نفسي أنجح، مضيت مع منتج عقد وقلت هيطلعني ويظهرني، لكن كنت قاصر، وحصل خلافات بعد كده، وهي دي الشركة الوحيدة اللي مشكلتي معاها".

وأكمل:"أنا مضيت مع منتج فقط، ولما فسخت معاه رحت لشركة".

من جانبه، رد الفنان مصطفى كامل مؤكدًا أن ما قاله مسلم غير حقيقي، وأن مشكلاته لا تتعلق بشركة واحدة فقط، وقال خلال المداخلة:"كذب كذب، أنا بعتبرهم ولادي وهو يعلم كده، لكن كل ما يرويه كذب من يوم ما دخلت النقابة بعاملهم كأنهم ولادي، وخدت عهد وقلت ولادنا وهنحتويهم، وينضبطوا ويهذبوا كلمتهم، ولهم مني كل الأمان وقت ما يحترموا المجتمع ويحترموا النقابة، إحنا معاهم".

وأوضح مصطفى كامل أن أزمة مسلم بدأت منذ الأيام الأولى لتوليه منصب النقيب، قائلًا:"مشكلة مسلم إنه من أول يوم ليا في النقابة، كلمني وقال لي قبل توليك منصب النقيب، النقابة كانوا بيرتشوا مني وأنا مظلوم، قلت له ليه يا سيدي، مالكش دعوة بالكلام ده، وسرّعت له القانون علشان يشتغل، لأنه قال لي إنهم كانوا بيبتزوني في النقابة. قلت له يا ابني أنا مش بسمع عنك غير المشاكل، وحليت له المشكلة واديته الكارنيه، ومن أول عشر أيام أو 15 يوم جالي حوالي أربعين شكوى، لدرجة مرة قلت له يا ابني هو أنا جبت لنفسي جريمة لما شغلتك".

وأضاف موضحًا حجم الشكاوى التي تلقاها ضده: "تعددت الشكاوى يوميًا من الإسكندرية والبحيرة ومحافظات كتير، ولو كيدية مش هذكرها، ولما نجيبه يقول كنت عيان، وكنا بنحل له وكله بيعدي، حتى أتت إلينا شركات كبيرة وكيانات موسيقية وقالوا إنهم مضيين معاه عقد وصارفين عليه ومش راضي يفي بالتزاماته، وشركة تانية بعتت محامين، وأنا قعدت معاه في التحقيق وقلت له ليه كده، انت لسه في بداية العمر، واتحقق معاه، والقرار بناء عليه إنه يتوقف".

كما كشف مصطفى كامل كواليس لقائه الأخير بمسلم في منزله، مؤكدًا أنه حاول احتواءه ونصحه بتسوية مشكلاته مع الشركات، وقال:

"خد المفاجأة، هو ممكن يستحي يقولك، لكن أنا ما بستحيش. مسلم جالي بيتي من حوالي شهر ونص، قلت له روح سوّي أمورك كلها، انت أضريت بكذا شركة، كلنا كنا زيك، لكن الفرق إن واحد زي محمد فؤاد احترم تعاقداته مع شركاته، وإلا مكناش وصلنا".

وتابع:"قلت له انت ابني وموهوب، ووقت لما تجيب مخالصة من الناس دي نحل لك، وأنا بحقق العدل مش بظلم. وأنا نازل من النقابة كانت الساعة عشرة بالليل ومحدش بيقعد للوقت ده، لقيت محاميه واقف تحت العمارة وأنا بركب عربيتي منهك وتعبان، قلت له هات لي مخالصة من الشركات المتنازعة معاك وهينزل الشغل من بكره".

وبشأن ما تردد عن تنظيم مسلم وقفة احتجاجية أمام النقابة، قال مصطفى كامل:"النهارده مكنتش متواجد في النقابة، وأنا راجع الضهر كان عندي تكليف وراجع من مهمة، جالي تليفون إن فيه وقفة احتجاجية. طبيعي أكلم الشؤون القانونية وقلت لهم اتخذوا اللازم وأخطروا الجهات المسؤولة، هو فيه تظاهر من غير تصريح؟ هو من امبارح بيقول هيعمل مظاهرة، ومعرف الصحفيين، إذا كنت أنا معرفش أعمل مظاهرة إلا لما أروح الداخلية

وفي المقابل، رد مسلم نافيًا تنظيم أي وقفة احتجاجية، مؤكدًا احترامه للنقيب، وقال:

"مصطفى كامل فوق دماغي وأبويا، ومقدرش أقول إنه بيكذب، بس والله العظيم تلاتة ما قلتش لحد يتظاهر، ولو في فيديو خدوني وعاقبوني".

وأضاف: "أنا حليت مشكلة الشركة، وهما مش شركات زي ما بيقول، هو بيتكلم بالجمع، لكن هي شركة واحدة، المنتج اللي مضيت معاه وأنا صغير ظلمني وأكل حقي، ولو في كذا شركة طلع لي ورق، مفيش غير روتانا وسلطان الشن، وأنا ما مضتش غير لشركتين.

وتابع : أنا بقالي سنة موقوف وبيتي مخروب، والناس اللي معايا مش لاقية تاكل، ومفيش حد حاسس بيا، وبكلم كل الناس محدش بيرد عليا، مصطفى كامل وابنه، وجالي جلطة بسبب الزعل".

واختتم مصطفى كامل المداخلة مؤكدًا أنه لم ما يقوله مسلم غير دقيق قائلًا: "مسلم تواصل معايا وجالي بيتي، وقابلته كابن ونصحته، والشركة اللي حل معاها أنا اللي كلمتهم له، أنا أمام واقعة حقيقية، شركة جاية تقول للنقابة أنا انظلمت، والشركة التانية أنا كلمتها له وحل مع شركة والتانية لا، وقلت له صفي كل أمورك. واسألوا الناس من هو مصطفى كامل في إدارته، أنا مش ظالم، وبيقول كلمت ابن مصطفى كامل! هو ابني هيحل له في النقابة؟ أنا مش بدخل ابني في الشغل ولا في تحقيق العدل. يتواصل مع الشؤون القانونية في النقابة طالما الأمور وصلت لكده".