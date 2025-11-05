قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا
مدرب الزمالك يضع خطة عبور بيراميدز في السوبر المصري
للقيادات فقط.. التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الثقافة 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اشتباك لفظي بين مصطفى كامل ومسلم في "كلمة أخيرة".. والنقيب: كل اللي بيقوله كذب

مسلم
مسلم
أحمد إبراهيم

شهدت حلقة برنامج كلمة أخيرة على قناة ON مع الإعلامي أحمد سالم، مداخلة هاتفية جمعت بين الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، ومطرب المهرجانات مسلم، تبادل خلالها الطرفان الاتهامات والتصريحات حول سبب إيقاف مسلم من الغناء منذ مارس الماضي. 

وتحدث مسلم عن تفاصيل أزمته، وقال:"أنا كان عندي مشكلة مع شركة كبيرة للإنتاج الصوتي، خلصت معاها المشكلة وخدت عقد، واللي أعرفه إنه لو جبت العقد وخلصت المشكلة هرجع أشتغل، وكنت رايح النهارده النقابة علشان أحل وارجع، وواحد صحفي كلمني وقال لي هاجي معاك علشان لو رجعت تعرف الناس إنك رجعت، وأنا قلت له طالما الناس كلها عرفت إني موقوف، وقلت لو رجعوني النهارده، وكنت واثق في ربنا، كنت هقول إني رجعت، وفرقتي كانت هناك ربعها فقط، حوالي ستة أو سبعة، مستنياني علشان نحل المشكلة مرة واحدة، لقوا صحافة كتير، بتاع ١٥ صحفي، ولكن أنا كنت رايح بحسن نية، وحد كلمني من الفرقة قال لي ارجع، هما قبضوا على كل الفرقة ومشوهم".

وتابع مسلم موضحًا سبب الخلاف بينه وبين النقابة، قائلاً: "في ناس بتكرهني كتير في المجال لأني مش منولهم مرادهم ومش باتفق معاهم، وأنا كنت شاب صغير نفسي أنجح، مضيت مع منتج عقد وقلت هيطلعني ويظهرني، لكن كنت قاصر، وحصل خلافات بعد كده، وهي دي الشركة الوحيدة اللي مشكلتي معاها".

وأكمل:"أنا مضيت مع منتج فقط، ولما فسخت معاه رحت لشركة".

من جانبه، رد الفنان مصطفى كامل مؤكدًا أن ما قاله مسلم غير حقيقي، وأن مشكلاته لا تتعلق بشركة واحدة فقط، وقال خلال المداخلة:"كذب كذب، أنا بعتبرهم ولادي وهو يعلم كده، لكن كل ما يرويه كذب من يوم ما دخلت النقابة بعاملهم كأنهم ولادي، وخدت عهد وقلت ولادنا وهنحتويهم، وينضبطوا ويهذبوا كلمتهم، ولهم مني كل الأمان وقت ما يحترموا المجتمع ويحترموا النقابة، إحنا معاهم".

وأوضح مصطفى كامل أن أزمة مسلم بدأت منذ الأيام الأولى لتوليه منصب النقيب، قائلًا:"مشكلة مسلم إنه من أول يوم ليا في النقابة، كلمني وقال لي قبل توليك منصب النقيب، النقابة كانوا بيرتشوا مني وأنا مظلوم، قلت له ليه يا سيدي، مالكش دعوة بالكلام ده، وسرّعت له القانون علشان يشتغل، لأنه قال لي إنهم كانوا بيبتزوني في النقابة. قلت له يا ابني أنا مش بسمع عنك غير المشاكل، وحليت له المشكلة واديته الكارنيه، ومن أول عشر أيام أو 15 يوم جالي حوالي أربعين شكوى، لدرجة مرة قلت له يا ابني هو أنا جبت لنفسي جريمة لما شغلتك".

وأضاف موضحًا حجم الشكاوى التي تلقاها ضده: "تعددت الشكاوى يوميًا من الإسكندرية والبحيرة ومحافظات كتير، ولو كيدية مش هذكرها، ولما نجيبه يقول كنت عيان، وكنا بنحل له وكله بيعدي، حتى أتت إلينا شركات كبيرة وكيانات موسيقية وقالوا إنهم مضيين معاه عقد وصارفين عليه ومش راضي يفي بالتزاماته، وشركة تانية بعتت محامين، وأنا قعدت معاه في التحقيق وقلت له ليه كده، انت لسه في بداية العمر، واتحقق معاه، والقرار بناء عليه إنه يتوقف".

كما كشف مصطفى كامل كواليس لقائه الأخير بمسلم في منزله، مؤكدًا أنه حاول احتواءه ونصحه بتسوية مشكلاته مع الشركات، وقال:

"خد المفاجأة، هو ممكن يستحي يقولك، لكن أنا ما بستحيش. مسلم جالي بيتي من حوالي شهر ونص، قلت له روح سوّي أمورك كلها، انت أضريت بكذا شركة، كلنا كنا زيك، لكن الفرق إن واحد زي محمد فؤاد احترم تعاقداته مع شركاته، وإلا مكناش وصلنا".

وتابع:"قلت له انت ابني وموهوب، ووقت لما تجيب مخالصة من الناس دي نحل لك، وأنا بحقق العدل مش بظلم. وأنا نازل من النقابة كانت الساعة عشرة بالليل ومحدش بيقعد للوقت ده، لقيت محاميه واقف تحت العمارة وأنا بركب عربيتي منهك وتعبان، قلت له هات لي مخالصة من الشركات المتنازعة معاك وهينزل الشغل من بكره".

وبشأن ما تردد عن تنظيم مسلم وقفة احتجاجية أمام النقابة، قال مصطفى كامل:"النهارده مكنتش متواجد في النقابة، وأنا راجع الضهر كان عندي تكليف وراجع من مهمة، جالي تليفون إن فيه وقفة احتجاجية. طبيعي أكلم الشؤون القانونية وقلت لهم اتخذوا اللازم وأخطروا الجهات المسؤولة، هو فيه تظاهر من غير تصريح؟ هو من امبارح بيقول هيعمل مظاهرة، ومعرف الصحفيين، إذا كنت أنا معرفش أعمل مظاهرة إلا لما أروح الداخلية

وفي المقابل، رد مسلم نافيًا تنظيم أي وقفة احتجاجية، مؤكدًا احترامه للنقيب، وقال:

"مصطفى كامل فوق دماغي وأبويا، ومقدرش أقول إنه بيكذب، بس والله العظيم تلاتة ما قلتش لحد يتظاهر، ولو في فيديو خدوني وعاقبوني".

وأضاف: "أنا حليت مشكلة الشركة، وهما مش شركات زي ما بيقول، هو بيتكلم بالجمع، لكن هي شركة واحدة، المنتج اللي مضيت معاه وأنا صغير ظلمني وأكل حقي، ولو في كذا شركة طلع لي ورق، مفيش غير روتانا وسلطان الشن، وأنا ما مضتش غير  لشركتين.

وتابع : أنا بقالي سنة موقوف وبيتي مخروب، والناس اللي معايا مش لاقية تاكل، ومفيش حد حاسس بيا، وبكلم كل الناس محدش بيرد عليا، مصطفى كامل وابنه، وجالي جلطة بسبب الزعل".

واختتم مصطفى كامل المداخلة مؤكدًا أنه لم ما يقوله مسلم غير دقيق قائلًا: "مسلم تواصل معايا وجالي بيتي، وقابلته كابن ونصحته، والشركة اللي حل معاها أنا اللي كلمتهم له، أنا أمام واقعة حقيقية، شركة جاية تقول للنقابة أنا انظلمت، والشركة التانية أنا كلمتها له وحل مع شركة والتانية لا، وقلت له صفي كل أمورك. واسألوا الناس من هو مصطفى كامل في إدارته، أنا مش ظالم، وبيقول كلمت ابن مصطفى كامل! هو ابني هيحل له في النقابة؟ أنا مش بدخل ابني في الشغل ولا في تحقيق العدل. يتواصل مع الشؤون القانونية في النقابة طالما الأمور وصلت لكده".

مسلم الفنان مسلم اعمال مسلم مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

هاتف Honor 500

بتصميم مذهل .. إليك أهم مواصفات هاتف Honor 500

تطبيق واتساب

إطلاق تطبيق واتساب الكامل رسميًا لساعات آبل الذكية

جهاز ماك نوتبوك

آبل تستعد لإطلاق أرخص حاسوب ماك بوك محمول في تاريخها

بالصور

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو
سيارة بيجو
سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
آودي

تموين الشرقية يضبط 17 طن دقيق فاخر مجهول المصدر ومنتجات تمور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

لقاء العمالقة.. ألفا روميو ومازيراتي تتعاونان لتقديم سيارات حصرية

مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد