الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

قصر المنيل يحتفى بمرور 150 عاما على ميلاد مؤسسه في مهرجان الموسيقى الكلاسيكية

قصر المنيل
قصر المنيل
أحمد إبراهيم

أعلنت جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل عن عقد مهرجان متحف قصر المنيل للموسيقى والفنون تحت رعاية وزارتى الثقافة والسياحة والاثار  يومى السبت والأحد 8 ، 9 نوفمبر المقبل والذى يتواكب مع ذكرى مرور 150 عام على ميلاد الامير محمد على مؤسس القصر التاريخى بجزيرة الروضة بالمنيل .

وقال الأمير عباس حلمى رئيس مجلس إدارة الجمعية ان المهرجان يعد الوحيد فى مصر والشرق الاوسط الذى يحتضن ارقى انواع الموسيقى الكلاسيكية والشرقية تحت مظلة واحدة، وأضاف أن العرضين يهدفان إلى تعزيز الوعى الثقافى والفنى مع تقديم تجربة موسيقية فريدة للجمهور الى جانب الاحتفاء بالإرث التاريخي لقصر المنيل الذى يعكس عصرًا ذهبيًا من تاريخ مصر الحديث ويمثل جانبا من ريادتها الحضارية، مشيراً الى الطراز المعمارى المميز لقصر الأمير محمد على أحد أبرز القصور الملكية والذى اسسه الأمير محمد على توفيق (1875- 1955) ابن الخديوي محمد توفيق على ضفاف النيل إحياءً للفنون الإسلامية وإجلالًا لها كما يُفيد النقش المحفور فوق المدخل الرئيسي للقصر .

جدير بالذكر ان مهرجان قصر المنيل للموسيقى الكلاسيكية يساهم فى نشر احد الوان الابداع الجاد كما يشارك فى مساعى الارتقاء بالذوق العام وخلق جسور للتواصل الفنى مع مختلف دول العالم باعتباره الحدث النوعى الوحيد فى مصر والشرق الأوسط المتخصص فى الموسيقى الكلاسيكية والشرقية .

