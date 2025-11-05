قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للقيادات فقط.. التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الثقافة 2025
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 5-11-2025
إصابة 10 أشخاص بعملية دهس في إيل دوليران جنوب غرب فرنسا
الرئيس القيرغيزى: مستعدون لبناء شراكة قوية ومستدامة مع مصر
الهلال الأحمر يدفع بحمولة 250 ألف سلة مساعدات إلى غزة
خط دفاع قوي بقضية سد النهضة| أبو العينين.. صوت الدبلوماسية البرلمانية في حماية حقوق مصر المائية
مدبولي: نؤكد اعتزازنا بالروابط التاريخية مع الجمهورية القرغيزية
التعادل في السوبر المصري.. هل يلجأ إلى الأشواط الإضافية أم ركلات الترجيح؟
مرصد الأزهر: إسرائيل دمرت 95% من مدارس غزة.. وندعو المجتمع الدولي لإعادة تعمير قطاع التعليم
الرئيس السيسي يهنئ بنما بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
السودان.. فقدان الاتصال بـ7 صحفيين بينهم صحفيتان في الفاشر
فن وثقافة

طاقة تمثيلية جديدة.. شباب لينك يخطفون الأنظار

مسلسل لينك
مسلسل لينك
أحمد إبراهيم

يواصل مسلسل «لينك» تصدر المشاهدات والتفاعل على Dmc و  منصة Watch It والسوشيال ميديا، ليؤكد أنه الحصان الرابح في الأوف سيزون لهذا العام، وسط إشادات واسعة بالأداء التمثيلي للشباب وصناع العمل ككل.

خطف سليم الترك الأنظار بدور «زياد» من خلال أداء عميق ومؤثر، بينما تألقت فرح الزاهد في شخصية «سعاد» بحضور قوي ولمسات تمثيلية ناضجة.

 كما قدم محمد على ميزو اداء قوى و مؤثر.

كما لفت محمود فايز و سعد سمير الأنظار بواقعية الأداء وحضور قوي أمام الكاميرا.

وأبهرت لينا صوفيا الجمهور بحساسيتها في التعبير، فيما واصل ياسين جونيور إثبات تطوره وموهبته الكبيرة.

بينما قدم كريم العمري و سما المغربي و زينب العبد أدوارًا مؤثرة دعمت البناء الدرامي.

أما مينا أبو الدهب فقدّم كاريزما لافتة ووجودًا محببًا في المشاهد المشتركة.

ومع كل هذه الأسماء، جاء هيثم نبيل ليشكل مفاجأة العمل؛

فإلى جانب الموسيقى التصويرية المميزة التي قدمها وأضافت عمقًا وجدانيًا للمشاهد، نجح هيثم نبيل أيضًا في أول تجربة تمثيل له، حيث ظهر بثقة وصدق على الشاشة، وتلقى إشادات واسعة من الجمهور على قدرته على التعبير الهادئ وإيصال المشاعر دون مبالغة، مما أثبت أنه موهبة متعددة الجوانب.

وأشاد الجمهور بأن «لينك» عمل يجمع بين كتابة قوية، إخراج واعى، أداء شبابي مؤثر، وموسيقى حاضرة بعمق، ليظهر كوجبة فنية متكاملة في الاوف سيزون.

يعرض مسلسل "لينك" من السبت إلى الأربعاء على شاشة DMC، إلى جانب عرضه عبر منصة Watch It.

ويشارك في بطولته سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج.

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، مسئول اعلامى د. محمد محسن_ ومن إنتاج إيمالاين – إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

