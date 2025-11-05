طاقة تمثيلية جديدة.. شباب لينك يخطفون الأنظار

يواصل مسلسل «لينك» تصدر المشاهدات والتفاعل على Dmc و منصة Watch It والسوشيال ميديا، ليؤكد أنه الحصان الرابح في الأوف سيزون لهذا العام، وسط إشادات واسعة بالأداء التمثيلي للشباب وصناع العمل ككل.

خطف سليم الترك الأنظار بدور «زياد» من خلال أداء عميق ومؤثر، بينما تألقت فرح الزاهد في شخصية «سعاد» بحضور قوي ولمسات تمثيلية ناضجة.

كما قدم محمد على ميزو اداء قوى و مؤثر.

كما لفت محمود فايز و سعد سمير الأنظار بواقعية الأداء وحضور قوي أمام الكاميرا.

وأبهرت لينا صوفيا الجمهور بحساسيتها في التعبير، فيما واصل ياسين جونيور إثبات تطوره وموهبته الكبيرة.

بينما قدم كريم العمري و سما المغربي و زينب العبد أدوارًا مؤثرة دعمت البناء الدرامي.

أما مينا أبو الدهب فقدّم كاريزما لافتة ووجودًا محببًا في المشاهد المشتركة.

ومع كل هذه الأسماء، جاء هيثم نبيل ليشكل مفاجأة العمل؛

فإلى جانب الموسيقى التصويرية المميزة التي قدمها وأضافت عمقًا وجدانيًا للمشاهد، نجح هيثم نبيل أيضًا في أول تجربة تمثيل له، حيث ظهر بثقة وصدق على الشاشة، وتلقى إشادات واسعة من الجمهور على قدرته على التعبير الهادئ وإيصال المشاعر دون مبالغة، مما أثبت أنه موهبة متعددة الجوانب.

وأشاد الجمهور بأن «لينك» عمل يجمع بين كتابة قوية، إخراج واعى، أداء شبابي مؤثر، وموسيقى حاضرة بعمق، ليظهر كوجبة فنية متكاملة في الاوف سيزون.

يعرض مسلسل "لينك" من السبت إلى الأربعاء على شاشة DMC، إلى جانب عرضه عبر منصة Watch It.

ويشارك في بطولته سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج.

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، مسئول اعلامى د. محمد محسن_ ومن إنتاج إيمالاين – إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.