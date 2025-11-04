مؤلف كارثة طبيعية يكشف كواليس مشهد مجمع محمد سلام مع حمزة العيلي

كشف الكاتب أحمد عاطف فياض، كواليس أحد مشاهد محمد سلام مع حمزة العيلي في مسلسل كارثة طبيعية الذي يعرض حاليًا.

وكتب أحمد عاطف عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «وأحنا بنراجع مع شوقى مين من ولاده هيدخل جوه فرن البوتجاز، ومين هياكل كريم الشعر، ومين هيلوّن أخته اللى لسة ماسحينها امبارح».

تدور أحداث «كارثة طبيعية» في إطار اجتماعي واقعي، حول زوج وزوجة مصريين يعيشان حياة مستقرة، قبل أن يتعرضا لحدث غير متوقع يقلب حياتهما رأسًا على عقب، حين تكتشف الزوجة حملها في خمسة أطفال دفعة واحدة.

أبطال وصناع العمل

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب محمد سلام، عدد من النجوم، من بينهم جهاد حسام الدين، كمال أبورية، وحمزة العيلي، من تأليف أحمد عاطف فياض، وإخراج حسام حامد.

مواعيد عرض مسلسل كارثة طبيعية

يعرض مسلسل «كارثة طبيعية» المكوّن من 10 حلقات فقط، على منصة WATCH IT كل يوم أربعاء، حيث تعرض حلقتان أسبوعيًا في تمام الساعة 10 صباحًا.