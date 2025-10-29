قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل كل من اسمه محمد لا يدخل النار؟.. الإفتاء: الحديث صحيح
حماس تنفي علاقة الحركة بحادث إطلاق النار في رفح الفلسطينية
مئات الشاحنات تدخل معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدًا لعبورها إلى غزة
ترامب: وقف إطلاق النار ليس في خطر لكن إن لم تلتزم حماس سيتم القضاء عليها
غارات إسرائيلية دامية على غزة تسفر عن استشهاد 65 شخصًا.. وتصعيد جديد رغم وقف إطلاق النار
مجلس الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط
أزمة منتخب مصر الثاني تتصاعد .. و«شبانة» يُحمّل اتحاد الكرة المسئولية
مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» والعكس اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أسعار الذهب تتراجع وسط تفاؤل الأسواق .. وتوقعات بمزيد من الانخفاض
زكاة الذهب .. أمين الفتوى يكشف الضوابط الشرعية بعد ارتفاع سعره
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | الحمل فوق الثلاثي حالة نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. وهذه مخاطر قضم الأظافر على القلب

آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

تفاعل الحليب مع مضادات الأكسدة في القهوة

هل يؤثر شرب الحليب بالقهوة على المناعة؟.. دراسة تكشف مفاجأة

معلومات لا تعرفها عن الحمل المتعدد فوق الثلاثيمفاجأة طبية نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. ماذا يحدث في الحمل فوق الثلاثي؟

ربى حبشيلحظة وداع مؤثرة .. مذيعة تُعلن إصابتها بالسرطان خلال النشرة وتغادر | شاهد

ما هو التهاب الشغاف المعدي؟تبدو بسيطة .. أطباء يُحذّرون من مخاطر قضم الأظافر على القلب | تفاصيل

النوم تحت الأنوارالنوم تحت الأنوار قد يُسبّب أمراض القلب .. دراسة تحذّر

أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًامشروبات يومية تساعد على تنظيم سكر الدم طبيعيًا.. تعرّف عليها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تحمل فوائد مذهلة للدماغ والجسم لا يعرفها الكثيرون

المرأة والمنوعات نشرة المرأة والمنوعات مضغ اللبان مشروبات يومية النوم السرطان شرب الحليب شرب الحليب بالقهوة مسلسل محمد سلام الحمل فوق الثلاثي مذيعة تُعلن إصابتها بالسرطان قضم الأظافر أمراض القلب تنظيم سكر الدم

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

سلفة البريد المصري

سلفة البريد المصري.. 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات

جريمة الهرم

صاحبه كان عارف .. حبس صديق سفـ.ـاح فيصل وإخلاء سبيل سائق التوك توك

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

محمد عبد العاطى

1500 دولار شهريًا.. اعترافات مثيرة لليوتيوبر محمد عبد العاطي في اتهامه بنشر محتوى خادش

المتحف المصري الكبير

رئيس معهد التخطيط: المتحف الكبير تأكيد لقوة مصر الناعمة ومكانتها الحضارية

ميليسا

دول الكاريبي تتأهب لإعصار ميليسا.. توقعات بفيضانات مدمرة

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

نشرة المرأة والمنوعات | الحمل فوق الثلاثي حالة نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. وهذه مخاطر قضم الأظافر على القلب

إكس بينج X9 EREV فان عائلية هجينة بمدى 1600 كيلومتر

إكس بينج X9 EREV

طريقة عمل الزلابية المقرمشة .. السر في خطوة واحدة

طريقة عمل الزلابية

قطعة لبان يوميًا قد ترفع تركيزك وتنشط دماغك .. دراسة تكشف السر

فوائد مضغ اللبان

فيديو

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد