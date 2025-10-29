لحظة وداع مؤثرة .. مذيعة تُعلن إصابتها بالسرطان خلال النشرة وتغادر | شاهد

أعلنت المذيعة اللبنانية ربى حبشى، في نهاية عرضها لنشرة الأخبار، عن إصابتها بالسرطان.

وقالت المذيعة: “في ختام هذه الحلقة من صحافة اليوم، الخاتمة هذه المرة مختلفة، لم أكن أتوقع أن أودعكم بهذه السرعة، لا بسبب عرض عمل ولا حتى بسبب الاستقالة أو الانتقال إلى بلد آخر بل بسبب إصابتي مجددًا بالسرطان.. عليّ الآن العودة إلى بلدى لبنان لبدء علاج جديد".

ووجهت الشكر للقناة وزملائها على الدعم، والشعب العراقي وأربيل، واختتمت: "أنا رايحة بس راجعة أقوى".

