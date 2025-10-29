قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحظة وداع مؤثرة .. مذيعة تُعلن إصابتها بالسرطان خلال النشرة وتغادر | شاهد

ربى حبشي
ربى حبشي
سارة عبد الله

أعلنت المذيعة اللبنانية ربى حبشى، في نهاية عرضها لنشرة الأخبار، عن إصابتها بالسرطان.

وقالت المذيعة: “في ختام هذه الحلقة من صحافة اليوم، الخاتمة هذه المرة مختلفة، لم أكن أتوقع أن أودعكم بهذه السرعة، لا بسبب عرض عمل ولا حتى بسبب الاستقالة أو الانتقال إلى بلد آخر بل بسبب إصابتي مجددًا بالسرطان.. عليّ الآن العودة إلى بلدى لبنان لبدء علاج جديد".

ووجهت الشكر للقناة وزملائها على الدعم، والشعب العراقي وأربيل، واختتمت: "أنا رايحة بس راجعة أقوى".

https://www.instagram.com/reel/DQUY-rmEvxS/?igsh=Mm0wYXU2ODZuOGlx

