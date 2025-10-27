انتبهي لجمالك “المانيكير الجيل” وكريمات فرد الشعر بالفورمالين تسبب السرطان

هل تعلمين أن “المانيكير الجيل” وكريمات فرد الشعر بالفورمالين يسبب السرطان؟ تسعى الكثير من السيدات للبحث عن اللمعان، النعومة، والرائحة الزكية لكن يجهل البعض أن خلف هذا البريق تختبئ حقائق صادمة قد تغيّر نظرتك إلى مستحضراتك اليومية للأبد.

أطلقت الدكتورة نجلاء عبد الرازق، أستاذ الأشعة بكلية طب قصر العيني وخبيرة فحوصات الثدي، تحذيرًا قويًا خلال احتفالية، معًا ضد سرطان الثدي بالقاهرة، كشفت فيه أن بعض المنتجات التجميلية المنتشرة في الأسواق تحتوي على مواد مسرطنة خطيرة قد تُهدد حياة النساء دون علمهن.

انتبهي لجمالك “المانيكير الجيل” وكريمات فرد الشعر بالفورمالين يسبب السرطان

مزيلات العرق المحتوية على الألومنيوم

أوضحت الدكتورة نجلاء أن مزيلات العرق التي تحتوي على مركبات الألومنيوم تُعد من أكثر المنتجات التي قد تُسبب الضرر على المدى الطويل، فالألومنيوم يتراكم تدريجيًا في الغدد الليمفاوية تحت الإبط، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، كما أنه يُعقّد الحالة الصحية للمريضات اللاتي يعانين بالفعل من المرض.

البديل الآمن؟

تنصح الخبيرة باستخدام زيت الزنك المخصص للأطفال كمزيل عرق طبيعي وآمن، إذ ينظّف البشرة ويُعقّمها دون أي تأثيرات جانبية أو مواد سامة.

الزنك مادة صديقة للبشرة، لا تُسبب التهابات ولا تراكمات عكس الألومنيوم الذي يضر أكثر مما ينفع.

البروتين والكيراتين والفورمالين

تسعى الكثير من السيدات إلى شعر لامع وناعم من خلال جلسات الفرد بالبروتين أو الكيراتين، ولكن الدكتورة نجلاء حذّرت من أن العديد من هذه المستحضرات تحتوي على مادة الفورمالين، وهي مادة سامة ومسرطنة.

الفورمالين ليس مجرد مكوّن تجميلي، بل غاز سام يستخدم في حفظ الجثث والمحاليل الكيميائية.



استنشاقه أو ملامسته لفروة الرأس بشكل متكرر قد يؤدي إلى اضطرابات هرمونية، حساسية في الجلد، ومع مرور الوقت زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

النصيحة الذهبية

يمكنك استخدام منتجات فرد الشعر بشرط أن تكون خالية تمامًا من الفورمالين، والتأكد من مصدرها وملصق المكونات قبل الاستخدام.

المانيكير الجيل تحت الحظر الأوروبي

هل تعلمين أن طلاء الأظافر الجيل Gel Nail Polish الذي يمنح أظافرك اللمعان والقوة والجفاف السريع قد يُسبب السرطان؟

ففي 1 سبتمبر 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا أن منتجات المانيكير الجيل تحتوي على مادة كيميائية مسرطنة تُعرف باسم ATB، وهي المادة التي تمنحه هذا اللمعان الجذاب والصلابة العالية.

أظهرت الدراسات أن التعرض المتكرر لهذه المادة عبر الأظافر قد يؤدي إلى تحفيز خلايا سرطانية على المدى الطويل، خاصة عند استخدام أجهزة الأشعة فوق البنفسجية (UV) لتجفيف الطلاء.

اللحوم المصنعة والبلاستيك

لم تتوقف تحذيرات الدكتورة نجلاء عند مستحضرات التجميل فقط، بل امتدت إلى العادات الغذائية واليومية التي نمارسها دون وعي.

فقد أكدت أن اللانشون، البيف، واللحوم المصنعة والمعلبة تحتوي على مواد حافظة مسرطنة، وخطورتها تعادل التدخين المستمر.

كما أوضحت أن زجاجات المياه البلاستيكية التي تُترك داخل السيارات في الشمس، أو الأطعمة المسخنة داخل الميكروويف في أوانٍ بلاستيكية، تُفرز مواد سامة تدخل إلى الجسم وتزيد خطر الإصابة بالسرطان.

الحل:

لا تسخني الطعام في أوانٍ بلاستيكية أبدًا.

لا تتركي زجاجات المياه داخل السيارة لفترات طويلة.

استخدمي أوعية زجاجية أو سيراميكية للتسخين.

وأكدت أستاذ الأشعة بكلية طب قصر العيني وخبيرة فحوصات الثدي، أن الإير فراير Air Fryer آمن تمامًا ولا يسبب السرطان عند الاستخدام الصحيح.