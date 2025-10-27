ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا… حقائق علمية مذهلة

يُعد البيض من أكثر الأطعمة الغنية بالقيمة الغذائية، فهو يحتوي على مزيج متكامل من البروتينات والدهون الصحية والفيتامينات. كثير من الناس يتساءلون عن تأثير تناول البيض يوميًا على الجسم، وخصوصًا ثلاث بيضات في اليوم.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا

البيض يوميا فهل هو مفيد أم مضر؟ هذا المقال يوضح ما يقوله العلم عن ذلك بالتفصيل، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

البيض مصدر متكامل للبروتين

يُعتبر البيض من أفضل مصادر البروتين الحيواني الكامل، إذ يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة. تناول ثلاث بيضات يوميًا يوفر ما يقارب 18 إلى 21 غرامًا من البروتين، وهو ما يكفي لدعم عملية النمو وبناء العضلات، خصوصًا لدى الرياضيين أو من يتبعون حمية غذائية متوازنة.

الفيتامينات والمعادن في البيض

البيض غني بفيتامين D الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم، ويحتوي على الحديد والزنك والسيلينيوم المهمين للمناعة وصحة الجلد. كما يحتوي الصفار على مادة الكولين الضرورية لعمل الدماغ ووظائف الذاكرة.

تناول ثلاث بيضات يوميًا يمكن أن يغطي جزءًا كبيرًا من احتياجات الجسم اليومية من هذه العناصر، مما ينعكس على تحسين النشاط الذهني وتقوية الجهاز العصبي.

ماذا عن الكوليسترول؟

أكثر ما يُثار حول البيض هو علاقته بالكوليسترول. يحتوي البيض على نحو 180 إلى 200 ملغ من الكوليسترول في الحبة الواحدة، لكن الدراسات الحديثة أثبتت أن الكوليسترول الغذائي لا يؤثر بشكل كبير على كوليسترول الدم لدى معظم الناس. الجسم نفسه ينتج الكوليسترول داخليًا، وعندما نحصل عليه من الغذاء يقلل من إنتاجه الطبيعي لتحقيق التوازن.

الأشخاص الأصحاء يمكنهم تناول ثلاث بيضات يوميًا دون خوف من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب، بشرط أن يكون النظام الغذائي العام متوازنًا ولا يحتوي على دهون مشبعة بكثرة.

فوائد إضافية لتناول البيض يوميًا

البيض يعزز الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يساعد في تقليل الرغبة في تناول الأطعمة بين الوجبات. كما أن احتواءه على مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين يساهم في حماية العين من الأمراض المرتبطة بالعمر مثل التنكس البقعي.

متى يصبح الإفراط خطرًا؟

ينصح مرضى السكري أو من يعانون من أمراض القلب باستشارة الطبيب قبل تناول كميات كبيرة من البيض يوميًا. فكل جسم يختلف في قدرته على التعامل مع الدهون والكوليسترول.