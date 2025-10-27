قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو التحالف الوطني: جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة لا تتوقف
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
الغندور يصدم الجماهير بشأن ايقاف دونجا
مصرع سائق اشتعلت كابينه سيارته النقل على الطريق الزراعي في المنوفية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية
أسماء عبد الحفيظ

الاستدامة البيئية أصبحت من القضايا الملحة في القرن الحالي، ومن المفاجئ أن المطبخ له دور مباشر في الحفاظ على البيئة.

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة
 

طريقة الطهي واختيار المكونات وحتى التخلص من بقايا الطعام تؤثر جميعها في الموارد الطبيعية والكوكب.

تأثير العادات الغذائية على البيئة

إنتاج الغذاء مسؤول عن نسبة كبيرة من انبعاثات الكربون عالميًا. على سبيل المثال، إنتاج كيلوغرام من اللحم البقري يستهلك أكثر من 15 ألف لتر من الماء، بينما إنتاج كمية مكافئة من البروتين النباتي يحتاج إلى أقل من عُشر هذه الكمية. تقليل استهلاك اللحوم يُعد خطوة مهمة نحو تقليل الأثر البيئي.

مشكلة الهدر الغذائي

الهدر الغذائي من أخطر المشكلات البيئية. ملايين الأطنان من الطعام تُرمى سنويًا رغم صلاحيتها للأكل، مما يهدر الطاقة والمياه المستخدمة في إنتاجها. يمكن الحد من ذلك عبر تخطيط الوجبات مسبقًا، وتخزين الطعام بشكل مناسب، واستخدام بقايا الوجبات في وصفات جديدة.

الاستدامة البيئية 

أدوات وممارسات صديقة للبيئة

اختيار أدوات الطهي المستدامة مثل الأواني المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الزجاج، بدل البلاستيك، يقلل من التلوث. كما أن الطهي على نار منخفضة وإغلاق الغطاء أثناء الطهي يوفر الطاقة. يمكن أيضًا استخدام مصادر طاقة متجددة مثل المواقد الكهربائية أو الشمسية عندما تتاح الإمكانية.

فوائد الطبخ المستدام

الاستدامة البيئية 

الطبخ المستدام لا يحافظ على البيئة فقط، بل يوفر المال ويعزز الصحة لأنه يعتمد على مكونات طازجة ومحلية خالية من المواد الحافظة، كما أنه يقلل من النفايات ويجعلنا أكثر وعيًا باستهلاكنا اليومي.

الطبخ الطبخ المستدام حماية البيئة الاستدامة البيئية تأثير العادات الغذائية على البيئة مشكلة الهدر الغذائي أدوات وممارسات صديقة للبيئة فوائد الطبخ المستدام الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

ترشيحاتنا

البرتقال

الوقاية من السرطان .. فوائد غير متوقعة للبرتقال

ليلي علوي

ليلى علوي بإطلالة ملكية راقية باللون الأبيض في ختام مهرجان الجونة

رنجة مطبوخة

طريقة عمل رنجة مطبوخة بالصلصة والفحم

بالصور

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية

أخبار السيارات| بورش تخسر 99% من أرباحها.. وأسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد