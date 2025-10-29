قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضد هؤلاء المرشحين.. «المهندسين» تتقدم بشكوى رسمية للهيئة الوطنية للانتخابات
«شبانة» يكشف أسماء المرشحين لتعزيز هجوم القلعة الحمراء
متحدث «الشباب والرياضة» يكشف كواليس جلسة رئيس الزمالك مع أشرف صبحي
السوق فى مأزق | كيف تحولت وفرة الدواجن إلي أزمة للمربيين؟
مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير .. عقوبات مُشدّدة تنتظر العابثين بالآثار
تقتل المودة وتفتح باب العقوق .. أمين الفتوى يُحذّر من هذا الفعل مع الأبناء
أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه
الحكم على علياء قمرون في اتهامها بنشر محتوى خادش.. اليوم
أوكرانيا و«الناتو» يبحثان مُبادرة التعاون في مجال الأسلحة
إيران والسعودية تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الصحة والأدوية والمعدات الطبية
إيران تدين الهجوم على المدنيين في مدينة الفاشر السودانية
أزمة جديدة تضرب الزمالك.. محمد السيد يرفض التجديد لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مشروبات يومية تساعد على تنظيم سكر الدم طبيعيًا.. تعرّف عليها

أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا
أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا
آية التيجي

لم يعد تنظيم مستوى السكر في الدم يعتمد فقط على الأدوية أو الأنظمة الغذائية الصارمة، إذ كشفت دراسات حديثة أن بعض المشروبات اليومية البسيطة يمكن أن تلعب دورًا فعّالًا في دعم التوازن الصحي للجسم، وتقليل خطر ارتفاع سكر الدم ومضاعفاته الخطيرة.

أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا

وبحسب ما نشره موقع Very Well Health الأمريكي، فإن عدة مشروبات طبيعية أثبتت قدرتها على الحفاظ على استقرار الجلوكوز في الدم وتحسين عمل الجهاز الهضمي والمناعي والقلب دون أي آثار جانبية تُذكر، وهي :

ـ الماء: سر التوازن الطبيعي:

يُعد الماء من أبسط الطرق الطبيعية للحفاظ على مستوى السكر، حيث إن الجفاف يؤدي إلى ارتفاع هرموني الكورتيزول والفازوبريسين، مما يرفع سكر الدم. 

كما أن شرب الماء الكافي يوميًا يساعد على الشعور بالشبع وتقليل استهلاك السكريات والكربوهيدرات.

الماء 

ـ الحليب: مصدر غير متوقّع لضبط السكر:

رغم احتوائه على نسبة من السكريات، إلا أن البروتينات والدهون في الحليب تُبطئ امتصاص الجلوكوز، مما يمنع الارتفاع المفاجئ للسكر بعد الوجبات.
وأشارت أبحاث إلى أن تناول الحليب باعتدال قد يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

الحليب 

ـ الشاي الأخضر: مضاد طبيعي للالتهابات:

بفضل احتوائه على مركبات الكاتيكين المضادة للأكسدة، يساعد الشاي الأخضر على تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم الجلوكوز في الدم، إضافة إلى دوره في دعم صحة القلب وتقليل الالتهابات المزمنة.

الشاي الأخضر

ـ الشاي الأسود: درع وقاية ضد السكري:

أظهرت دراسات أن تناول كوب واحد من الشاي الأسود يوميًا قد يخفض خطر الإصابة بالسكري بنسبة تصل إلى 14%.
ويعود ذلك لاحتوائه على الثيافلافينات، وهي مضادات أكسدة تحافظ على الخلايا وتقلل مقاومة الأنسولين.

الشاي الاسود

ـ عصير الطماطم: منخفض السكر وغني بالفوائد:

يُعتبر عصير الطماطم خيارًا مثاليًا لمن يسعون لضبط سكر الدم، إذ يتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض لا يسبب ارتفاعًا سريعًا للجلوكوز، كما يحتوي على الليكوبين الذي يحمي الأوعية الدموية ويقلل الالتهابات.

عصير الطماطم

ـ الكفير (الحليب المُخمّر): دعم للمناعة والأمعاء:

أثبتت الأبحاث أن تناول الكفير يوميًا يساعد في خفض مقاومة الأنسولين وتحسين سكر الدم، بفضل احتوائه على بكتيريا نافعة تعزز صحة الجهاز الهضمي وتبطئ عملية امتصاص الجلوكوز.

الكفير 


نصائح الخبراء للحفاظ على مستوى سكر مستقر

ـ قلّل من تناول الكربوهيدرات البسيطة.

ـ أكثر من الألياف لتحسين الهضم.

ـ تناول وجبات صغيرة ومتكررة خلال اليوم.

ـ مارس الرياضة بانتظام.

ـ احرص على النوم الكافي وتجنب التوتر.

أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا

وتنظيم سكر الدم لا يعني الحرمان، بل الذكاء في الاختيار، فالماء والشاي والحليب يمكن أن يصبحوا أدوات فعالة للحفاظ على صحة الجسم، شرط تناولهم باعتدال ودمجهم في نظام حياة متوازن يجمع بين الغذاء الصحي والنشاط البدني.

تنظيم سكر الدم ضبط مستوى السكر مشروبات تنظم سكر الدم الشاي الأخضر الحليب الماء مشروبات لمرضى السكري الحفاظ على مستوى السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

سلفة البريد المصري

سلفة البريد المصري.. 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات

جريمة الهرم

صاحبه كان عارف .. حبس صديق سفـ.ـاح فيصل وإخلاء سبيل سائق التوك توك

جريمة اللبيني

مادة كاوية ودواء بيطري.. تفاصيل مروعة في قضية قتــ.ـل أم وأطفالها الثلاثة باللبيني

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

ترشيحاتنا

زيت بذور اليقطين

يعالج البروستاتا والمثانة.. فوائد خارقة لزيت مهمل

الروماتويد

يدمر المفاصل ويسد الشهية.. اعرف أسباب الروماتويد

شحم البقر

شحم البقر كلمة السر للجمال والشباب .. تفاصيل

بالصور

إكس بينج X9 EREV فان عائلية هجينة بمدى 1600 كيلومتر

إكس بينج X9 EREV
إكس بينج X9 EREV
إكس بينج X9 EREV

طريقة عمل الزلابية المقرمشة .. السر في خطوة واحدة

طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية

قطعة لبان يوميًا قد ترفع تركيزك وتنشط دماغك .. دراسة تكشف السر

فوائد مضغ اللبان
فوائد مضغ اللبان
فوائد مضغ اللبان

مشروبات يومية تساعد على تنظيم سكر الدم طبيعيًا.. تعرّف عليها

أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا
أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا
أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا

فيديو

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد