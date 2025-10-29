مشروبات يومية تساعد على تنظيم سكر الدم طبيعيًا.. تعرّف عليها

لم يعد تنظيم مستوى السكر في الدم يعتمد فقط على الأدوية أو الأنظمة الغذائية الصارمة، إذ كشفت دراسات حديثة أن بعض المشروبات اليومية البسيطة يمكن أن تلعب دورًا فعّالًا في دعم التوازن الصحي للجسم، وتقليل خطر ارتفاع سكر الدم ومضاعفاته الخطيرة.

أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا

وبحسب ما نشره موقع Very Well Health الأمريكي، فإن عدة مشروبات طبيعية أثبتت قدرتها على الحفاظ على استقرار الجلوكوز في الدم وتحسين عمل الجهاز الهضمي والمناعي والقلب دون أي آثار جانبية تُذكر، وهي :

ـ الماء: سر التوازن الطبيعي:

يُعد الماء من أبسط الطرق الطبيعية للحفاظ على مستوى السكر، حيث إن الجفاف يؤدي إلى ارتفاع هرموني الكورتيزول والفازوبريسين، مما يرفع سكر الدم.

كما أن شرب الماء الكافي يوميًا يساعد على الشعور بالشبع وتقليل استهلاك السكريات والكربوهيدرات.

ـ الحليب: مصدر غير متوقّع لضبط السكر:

رغم احتوائه على نسبة من السكريات، إلا أن البروتينات والدهون في الحليب تُبطئ امتصاص الجلوكوز، مما يمنع الارتفاع المفاجئ للسكر بعد الوجبات.

وأشارت أبحاث إلى أن تناول الحليب باعتدال قد يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

ـ الشاي الأخضر: مضاد طبيعي للالتهابات:

بفضل احتوائه على مركبات الكاتيكين المضادة للأكسدة، يساعد الشاي الأخضر على تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم الجلوكوز في الدم، إضافة إلى دوره في دعم صحة القلب وتقليل الالتهابات المزمنة.

ـ الشاي الأسود: درع وقاية ضد السكري:

أظهرت دراسات أن تناول كوب واحد من الشاي الأسود يوميًا قد يخفض خطر الإصابة بالسكري بنسبة تصل إلى 14%.

ويعود ذلك لاحتوائه على الثيافلافينات، وهي مضادات أكسدة تحافظ على الخلايا وتقلل مقاومة الأنسولين.

ـ عصير الطماطم: منخفض السكر وغني بالفوائد:

يُعتبر عصير الطماطم خيارًا مثاليًا لمن يسعون لضبط سكر الدم، إذ يتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض لا يسبب ارتفاعًا سريعًا للجلوكوز، كما يحتوي على الليكوبين الذي يحمي الأوعية الدموية ويقلل الالتهابات.

ـ الكفير (الحليب المُخمّر): دعم للمناعة والأمعاء:

أثبتت الأبحاث أن تناول الكفير يوميًا يساعد في خفض مقاومة الأنسولين وتحسين سكر الدم، بفضل احتوائه على بكتيريا نافعة تعزز صحة الجهاز الهضمي وتبطئ عملية امتصاص الجلوكوز.

نصائح الخبراء للحفاظ على مستوى سكر مستقر

ـ قلّل من تناول الكربوهيدرات البسيطة.

ـ أكثر من الألياف لتحسين الهضم.

ـ تناول وجبات صغيرة ومتكررة خلال اليوم.

ـ مارس الرياضة بانتظام.

ـ احرص على النوم الكافي وتجنب التوتر.

وتنظيم سكر الدم لا يعني الحرمان، بل الذكاء في الاختيار، فالماء والشاي والحليب يمكن أن يصبحوا أدوات فعالة للحفاظ على صحة الجسم، شرط تناولهم باعتدال ودمجهم في نظام حياة متوازن يجمع بين الغذاء الصحي والنشاط البدني.