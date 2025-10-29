قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النوم تحت الأنوار قد يُسبّب أمراض القلب .. دراسة تحذّر

أحمد النشوقي

كشفت دراسة حديثة، أن إطفاء الأنوار أثناء النوم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. 

وتوصل باحثون من جامعة "فليندرز" في أستراليا إلى أن الإنارة تؤثر على جودة النوم واحتمالية إصابة الأشخاص ببعض الأمراض، كفشل القلب والسكتات الدماغية. 

وأوضحت الدراسة المنشورة في مجلة "جاما نيتوورك أوبن"، أن الأشخاص الذين ناموا في ظروف إضاءة ساطعة، أي مع تشغيل الأنوار العلوية، كانوا أكثر عرضة للإصابة بفشل القلب بنسبة 56 بالمئة، وبمرض الشريان التاجي بنسبة 32%، وبالسكتة الدماغية بنسبة 28%. 

وكشفت النتائج أيضًا أن الأشخاص الذين تعرضوا لمستويات عالية من الضوء كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بنسبة 47%، وبالرجفان الأذيني بنسبة 32%.

 وتتبع الباحثون شدة الضوء الذي تعرض له المشاركون أثناء الدراسة بين الساعة 12:30 من منتصف الليل والسادسة صباحا، باستخدام جهاز قابل للارتداء في المعصم.

 وقال الباحث في كلية الطب والصحة العامة بجامعة فليندرز بأستراليا، والمؤلف المشارك في الدراسة، دانيال ويندريد: "قمنا بتحليل 13 مليون ساعة من بيانات الضوء لنحو 89 ألف شخص" على مدار تسع سنوات. وتعد هذه الدراسة "أكبر دراسة معروفة حتى الآن" حول العلاقة طويلة الأمد بين التعرض الفردي للضوء وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأميركية. 

وأكد الباحثون وفقًا لـ “سكاي نيوز عربية” أن الدراسة كشفت وجود ارتباط فقط، وليس دليلا قاطعا على أن التعرض للضوء يسبب مرض القلب. ونصح الدكتور خوليو فيرنانديز ميندوزا، الأخصائي النفسي ومدير مركز أبحاث وعلاج النوم في جامعة بنسلفانيا، بتقليل وقت استخدام الشاشات، وإطفاء الأنوار غير الضرورية قبل أربع ساعات من النوم. وفي حال صعوبة ذلك، ينصح بإطفاء الأنوار غير الضرورية والاحتفاظ بإضاءة خافتة فقط.

مشروبات يومية تساعد على تنظيم سكر الدم طبيعيًا.. تعرّف عليها

لأول مرة.. شاهد رينو كليو 2026 الجيل الجديد

تبدو بسيطة .. أطباء يُحذّرون من مخاطر قضم الأظافر على القلب | تفاصيل

إنهاء عصر البنزين.. الصين تكشف عن بطارية كهربائية بمدى 1000 كيلومتر

