بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

تشارك الفنانة الشابة مهرة مدحت، في مسلسل كارثة طبيعية بطولة محمد سلام وجهاد حسام الدين المقرر عرضه الأربعاء القادم 29 أكتوبر.



وتظهر مهرة، خلال أحداث المسلسل بشخصية نيرمين، صديقة البطلة شروق التي تقدمها الفنانة جهاد حسام الدين وزميلتها في العمل، حيث تدور اغلب الأحداث بينهم داخل مقر عملهم.

وعبرت مهرة مدحت خلال، عن سعادتها بالعمل مع النجم محمد سلام، وجهاد حسام الدين، مشيرة إلى أن العمل مختلف تمامًا وسينال إعجاب الجمهور ، قائلة: المسلسل الناس كلها مستنياه وسعيدة بتحمس الجمهور له قبل عرضه.

وشاركت موخرًا في مسلسل ماتراه ليس كما يبدو حكاية "هند"، بطولة ليلى زاهر، وقواعد الطلاق الـ45، كما شاركت في حكايات بنات الجزء الرابع والخامس، ومسلسل "حلوة الدنيا سكر" وفيلم حظر تجول.

مسلسل كارثة طبيعية

ومسلسل “كارثة طبيعية” تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

أبطال مسلسل “كارثة طبيعية”

مسلسل “كارثة طبيعية” بطولة محمد سلام، بالتعاون مع حمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف وإخراج حسام حامد.