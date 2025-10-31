كارثة طبيعية.. محمد سلام وجهاد حسام الدين يتصدران التريند

تصدرت الحلقات الأولى من مسلسل كارثة طبيعية تريند منصات التواصل الاجتماعي بعد ساعة من طرح أول حلقتين على منصة watch it

لقي الفنان محمد سلام والفنانة جهاد حسام الدين العديد من الإشادات علي منصات السوشيال ميديا من الجمهور .

مسلسل كارثة طبيعية

ومسلسل “كارثة طبيعية” تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

آخر أعمال محمد سلام

يذكر أن آخر أعمال محمد سلام هو الجزء الثامن من مسلسل “الكبير اوي” الذى عرض فى رمضان ٢٠٢٤.

مسلسل الكبير اوي أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، تأليف وإخراج أحمد الجندي.