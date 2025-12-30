القيادة الوسطى الأمريكية تعلن قتلها واعتقالها 25 عنصرًا بداعش

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها هاجمت بمقاتلاتها تجمعات لتنظيم داعش بقوة في سوريا، بغرض منع خطر التنظيم والقضاء عليه.

وذكرت القيادة الوسطى أن" قواتنا وشركاؤها قتلوا واعتقلوا 25 عنصرا من تنظيم الدولة بعد غارات 19 ديسمبر الجاري في سوريا".

أردفت القيادة الوسطى الأمريكية: “قتلنا 7 على الأقل من عناصر تنظيم داعش في كل أنحاء سوريا بالتعاون مع شركائنا”.

وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية: اعتقلنا بالتعاون مع قوات شريكة بسوريا أكثر من 300 إرهابي وقتلنا أكثر من 20 خلال عام".



ولفتت : إلى أن"عملياتنا في سوريا أسفرت أيضا عن تدمير 4 مخابئ أسلحة تابعة لتنظيم داعش".

