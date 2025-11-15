يعتبر السمك من الأطعمة الغنية بالبروتين والأوميغا 3 والفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم. من بين طرق تحضيره، يبرز سمك فيليه كخيار سهل وسريع ولذيذ يمكن تقديمه في وجبة الغداء أو العشاء. يتميز السمك الفيليه بقوامه الطري وسرعة نضجه.

في هذا المقال سنتعرف على طريقة تحضيره خطوة خطوة بطريقة صحية وبمذاق رائع يناسب كل أفراد العائلة، للشيف عزة العمدة.

المكونات اللازمة لطريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

4 قطع سمك فيليه مثل السلمون، البوري أو القاروص

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

عصير ليمونة واحدة

2 فص ثوم مهروس

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

بهارات سمك جاهزة أو بابريكا

بقدونس مفروم للتزيين

اغسل قطع السمك جيدًا وجففها بورق المطبخ لتجنب أي رطوبة زائدة.

حضر تتبيلة بسيطة بخلط الزيت أو الزبدة مع عصير الليمون والثوم والملح والفلفل والبهارات.

ادهن السمك بالخليط جيدًا واتركه لمدة 10–15 دقيقة ليشرب النكهات ويصبح طريًا ولذيذًا.

سخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة ثم ضع قطع السمك فيها.

اطبخ السمك لمدة 3–4 دقائق على كل جانب حتى يتحمر ويصبح ناضجًا تمامًا.

ضع السمك في طبق التقديم ورش عليه البقدونس المفروم لمزيد من الطعم والرائحة الجميلة.

يمكن تقديم السمك الفيليه مع أرز أبيض أو خضار سوتيه أو سلطة خضراء لإكمال وجبة متكاملة وصحية.

نصائح للحصول على أفضل نتيجة

لا تقم بطهي السمك على نار عالية جدًا حتى لا يفقد طراوته.

يمكنك إضافة قليل من الزنجبيل أو الكزبرة للنكهة حسب الرغبة.

استخدام زيت الزيتون أو الزبدة يضيف طعم غني ويعزز الفوائد الصحية للوجبة.

بهذه الطريقة ستحصل على سمك فيليه صحي، سريع التحضير، وطعمه رائع يناسب كل أفراد العائلة ويجعل وجبتك متكاملة وسهلة.