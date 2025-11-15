الأرجنتين: إصابة 22 شخصا جراء انفجار بمنطقة صناعية في بوينس آيرس

أعلنت السلطات في الأرجنتين وقوع انفجار قوي في منطقة "إيزيزا" الصناعية، جنوبي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس؛ ما أسفر عن إصابة 22 شخصًا والتسبب في حريق هائل.



وصرح عمدة "إيزيزا" جاستون جرانادوس، لقناة (سي 5 إن) التلفزيونية المحلية، بأن الانفجارات والحريق المتواصل تندلع في مختلف المنشآت وهو أمر مروع، وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانًا يتصاعد من الموقع وجزءًا من الانفجار.



ولا يزال سبب الانفجار غير معروف حتى الآن، وفقًا لعمدة المدينة ..قائلا"نحاول السيطرة على الحريق وإخماده، لكننا لم ننجح بعد".

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تأثرت خمس منشآت على الأقل، تقع هذه المنطقة الصناعية بالقرب من مطار إيزيزا الدولي.



من جهته، حذر فابيان جارسيا، مدير الدفاع المدني في مقاطعة بوينس آيرس، عبر قناة "لا ناسيون+" صباح اليوم /السبت/ من أن الحريق يضم شركات متنوعة، وهناك كمية كبيرة من الإطارات، وشركات كيميائية، ومستودع آيرون ماونتن (شركة أرشفة للوثائق والبيانات)..قائلا"إنه حريق معقد للغاية".

