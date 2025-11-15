مسلسل كارثة طبيعية يتحقق على أرض الواقع .. مصرية تتفاجأ بحملها في 9 أجنة

عرضت فضائية العربية مصر، تقريرا عن سيدة مصرية تكتشف أنها حامل في 9 أجنة، وفي واقعة نادرة أثارت دهشة الأطباء، فوجئت سيدة بأنها حامل في 9 أجنة دفعة واحدة، خلال قيامها بالفحص الروتيني.

أسباب حدوث تلك الحالة

وأوضح أن التقرير الطبي لتلك الحالة يرجع إلى تنشيط المبايض دون متابعة دقيقة، وفحص السونار أوضح وجود 9 أكياس حمل، مما يدل على تخصيب عدد كبير من البويضات.

ولفت التقرير إلى أن تخصيب عدد كبير من البويضات جاء نتيجة استخدام أدوية التنشيط بصورة عشوائية.

المخاطر الصحية

وشدد التقرير على أن المخاطر الصحية على الأم والجنين تتزايد مع هذا النوع من الحمل، وتشمل سكري الحمل والنزيف والأنيميا.