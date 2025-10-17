قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسمة وهبة: وعي الأسر بضرورة تحديد النسل الحل لتحقيق حياة كريمة

بسمة وهبة
محمد البدوي

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بأهالي الصعيد والقرى والريف المصري، مؤكدة أنهم سجلوا أقل نسب زيادة سكانية مقارنة ببقية المحافظات، قائلة: "تعظيم سلام لأهلنا في الصعيد والريف لأنكم الأقل في معدلات الزيادة، وهذا وعي يُشكر عليه".

ارتفاع عدد السكان

وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى من حيث ارتفاع عدد السكان بنحو عشرة ملايين نسمة، تليها الجيزة بتسعة ملايين، ثم الشرقية بثمانية ملايين، بينما سجلت محافظة جنوب سيناء أدنى معدل بلغ 119 ألف نسمة فقط، ووصفت هذه الأرقام بأنها "ليست بالقليلة وتستدعي وقفة جادة".

تحديد النسل

وشددت على أن وعي الأسر بضرورة تحديد النسل هو مفتاح الحل لتحقيق حياة كريمة، مشيرة إلى أن الأسرة المكونة من خمسة أفراد يتقاضى عائلها ستة آلاف جنيه شهرياً توزع على الجميع، ما يقلل نصيب الفرد، قائلة: "يكفينا طفلان فقط حتى نستطيع أن نعيش حياة كريمة ونشعر بالقرش الذي نكسبه". 

