عن واقعة الإسماعيلية.. بسمة وهبة: صعوبة التفاصيل دفعتني للتثبت من المصادر قبل النشر

وصفت الإعلامية بسمة، تفاصيل حادث القتل الذي تعرض له أحد الأطفال بأنها تفوق قدرة العقل على الاستيعاب، ولا سيما أن الفاعل تصرّف بطريقة مروعة بعد ارتكاب الجريمة متمثلة في استخدام منشار وتقطيع أجزاء من الجثة ووضعها في أكياس بلاستيكية عبر أيام متتالية.

وأكدت وهبة أنها شعرت بذهول بالغ أمام صورة أسرٍ مصرية ربّما لا تدري أن جثة بداخلهـا تُقسّم وتُخزّن دون علمهم.

كشف الحقائق والملابسات

وأبدت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، امتعاضها واستيائها العميق من وقوع مثل هذه الحادثة في مجتمعٍ تعتز به، مطالبةً بفتح تحقيق شامل يكشف الدوافع والملابسات ويعالج الثغرات المعيشية والنفسية والسلوكية التي قد تكون ساهمت في تهيؤ مثل هذا الفعل الشاذ.

ودعت إلى تحميل كل جهة مسؤولة تبعات تقصيرها إن ثبت، مع ضرورة توفير إجراءات حماية للطفولة وتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي.

تغطية مثل هذه القضايا

وختمت بالإشارة إلى أن تغطية مثل هذه القضايا تتطلب حرصًا على الدقة والتحقق، وأن أي تناول إعلامي ينبغي أن يراعي حساسية الموضوع واحترام أسر الضحايا، مع أهمية أن تكون المعالجة موجّهة نحو حلول وقائية لا تلهث وراء الإثارة فقط.