بسمة وهبة: الإهمال الأسري جعل الهاتف الذكي مصدر الخطر الأكبر على أبنائنا

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ من أخطر مظاهر الإهمال الأسري في عصرنا الحالي هو ترك الأطفال لساعات طويلة أمام شاشات الهواتف دون رقابة، حتى أصبح الهاتف الذكي بمثابة الصديق والعائلة البديلة.

تربية الأبناء

وأوضحت أن هذا النمط من التربية يجعل الأطفال يبحثون عن بدائل افتراضية للأب والأم، فتغيب القيم ويحل محلها محتوى رقمي مدمر.

وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ العديد من الأسر لا تعلم ماذا يشاهد أبناؤها عبر الإنترنت، وأن بعض الأمهات يفرحن بجلوس أبنائهن في الغرف بحجة الهدوء، بينما في الحقيقة قد يكون الطفل يتعرض لمشاهد عنف تُغرس في وعيه دون إدراك.

وقالت إنّ الطفل القاتل الذي ارتكب الجريمة الأخيرة اعترف بأنه قلد مشهد قتل شاهده في أحد الأفلام الأجنبية على إحدى المنصات الرقمية.

الشعور بالأمان

وختمت حديثها بتحذير شديد اللهجة قائلة: "ليس معنى أن ابنك يجلس في غرفته أنه في أمان، بل العكس، إذا لم تكن هناك متابعة حقيقية، فهو في خطر داهم"، داعيةً الأهل إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة في المراقبة والتربية، لأن إهمالهم يهدد أمن المجتمع بأسره.