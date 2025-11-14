"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

أكد محمد أشرف، الشهير بحلاوة، والناجي من سيارة الفنان إسماعيل الليثي، أن « الراحل إسماعيل الليثي كان أب لكل من يعمل معه، وكان يتعامل مع الجميع بكل حب واحترام".

وأضاف محمد أشرف خلال لقاء مع الإعلامي حسن محفوظ ببرنامج كلبش، أنه كان يعيش مع الفنان إسماعيل، في منزله بعد وفاة نجله الطفل ضاضا، منذ عام.

كان نفسي أحضر الجنازة

ودخل في حالة بكاء شديد قائلا: " كان نفسي أحضر الجنازة، أنا أكيد بحلم، وأن مش مستوعب اللي حصل، وربنا يصبرنا على إللى أحنا فيه، وأن اللي حصل لم يتوقع".

يسرد تفاصيل الواقعة

وتابع:" قبل الحادثة بدقائق كنت نايم، وكان جنبي أثنين من الفرقة إسلام سري، وشريف سامي، والفنان الراحل إسماعيل الليثي كان يجلس بجوار السائق، وصحيت لقيت نفسي في المستشفى".

أشار إلى أن خبر الوفاة كان صادما للجميع، وأنه كان يعالج في نفس المستشفى التي كان يعالج فيها الراحل، وعلم بخبر الوفاة من شقيق إسماعيل بعد الاتصال بشقيقته التي كانت في زيارة لي".