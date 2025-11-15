قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير
مسلسل كارثة طبيعية يتحقق على أرض الواقع .. مصرية تتفاجأ بحملها في 9 أجنة
العرب يفتحون الأبواب لليوان الصيني.. دخول هادئ بلا صدام مع الدولار
محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي
أسعار الرحلات النيلية في أسوان حسب الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة
ناقد رياضي يكشف مفاجأة مدوية بشأن صفقة الأهلي الجديدة.. ما الجديد؟
فرحة ممزوجة بالآلام | إعلان نتيجة الثانوية العامة في غزة.. وشهيدة من الأوائل
أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل 5640 جنيها|فيديو
روبيكون.. وحدة قوات روسية تغير ديناميكيات حرب المسيرات في أوكرانيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
أبرز مباريات اليوم السبت 15-11-2025 والقنوات الناقلة
مجلس الأمن يصوت الإثنين على مشروع القرار الأمريكي بشأن خطة ترامب في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

5 خدمات متوفرة فى وحدات المرور المتنقلة .. تعرف عليها

وحدات المرور
وحدات المرور
مصطفى الرماح

خصصت وزارة الداخلية وحدات تكنولوجية مرورية متنقلة تجوب مختلف المناطق طوال أيام الأسبوع، بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات المرورية دون الحاجة إلى التوجه للمقار التقليدية.

خدمات وحدات المرور المتنقلة


وأبرز تلك الخدمات (تجديد رخص التسيير - إصدار بدل فاقد وتالف لرخصتي التسيير والقيادة - إصدار المُلصق الإلكتروني لأول مرة للمركبات السارية التراخيص - بدل فاقد وتالف للملصق الإلكترونى - إجراء الفحص الفني للمركبات) والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg) ، وقد تم تخصيص خط ساخن لطلب الخدمة 15558.

يأتى ذلك تأكيداً على إستراتيجية وزارة الداخلية التى تهدف إلى الوصول بخدامتها للمواطنين وتيسير الحصول عليها بشكل ميسر وبصورة حضارية مع العمل على تطويرها باستمرار.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير وتحديث الخدمات المٌقدمة للمواطنين وخاصةً الخدمات المرورية.

وزارة الداخلية وحدات تكنولوجية مرورية الخدمات المرورية وحدات المرور المتنقلة المُلصق الإلكتروني

