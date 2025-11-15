5 خدمات متوفرة فى وحدات المرور المتنقلة .. تعرف عليها

خصصت وزارة الداخلية وحدات تكنولوجية مرورية متنقلة تجوب مختلف المناطق طوال أيام الأسبوع، بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات المرورية دون الحاجة إلى التوجه للمقار التقليدية.

خدمات وحدات المرور المتنقلة



وأبرز تلك الخدمات (تجديد رخص التسيير - إصدار بدل فاقد وتالف لرخصتي التسيير والقيادة - إصدار المُلصق الإلكتروني لأول مرة للمركبات السارية التراخيص - بدل فاقد وتالف للملصق الإلكترونى - إجراء الفحص الفني للمركبات) والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg) ، وقد تم تخصيص خط ساخن لطلب الخدمة 15558.

يأتى ذلك تأكيداً على إستراتيجية وزارة الداخلية التى تهدف إلى الوصول بخدامتها للمواطنين وتيسير الحصول عليها بشكل ميسر وبصورة حضارية مع العمل على تطويرها باستمرار.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير وتحديث الخدمات المٌقدمة للمواطنين وخاصةً الخدمات المرورية.