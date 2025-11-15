جهاد حسام الدين تكشف لـ صدى البلد كواليس دورها في مسلسل كارثة طبيعية.. فيديو

كشفت الفنانة جهاد حسام الدين عن تفاصيل شخصيتها في مسلسلها الجديد “كارثة طبيعية” في لقاء خاص لموقع صدي البلد والذي تقدّم من خلاله دور زوجة محمد شعبان، الشاب المكافح الذي يخوض معها تحديات الحياة اليومية ومتاعب الأمومة في إطار اجتماعي كوميدي خفيف.

وأوضحت جهاد أن الشخصية تُجسِّد نموذج الزوجة والأم التي تتحمل مسؤولية أسرتها وتواجه ضغوط الحياة وتربية أكثر من طفل، مؤكدة أن الدور قريب جدًا من الواقع ويحمل رسائل إنسانية تمس كل بيت.

كما أعربت عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع النجم محمد سلام، واصفة التعاون معه بأنه "ممتع ومليء بالطاقة الإيجابية"، مشيدة بروح فريق العمل الذي ساهم بحسب تعبيرها في خلق أجواء تصوير مريحة انعكست على الشاشة.

وأكدت جهاد حسام الدين أنها تلقت ردود فعل قوية من الجمهور منذ بدء عرض المسلسل، معربة عن امتنانها لكل من دعمها وتفاعل معها، ومتمنية أن يواصل العمل تحقيق النجاح ونيل إعجاب المشاهدين حتى الحلقات الأخيرة.



https://youtube.com/shorts/f1FkXzhuYn0?si=RyA6FrQ07BgLKTj7