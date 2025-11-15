لتوسيع قاعدة الأنشطة.. محافظ الجيزة يُطلق المهرجان الرياضي الأول للكيانات الشبابية

أطلق المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهرجان الرياضي الأول للكيانات الشبابية بالمحافظة، الذي تُقام فعالياته بمركز شباب ميت عقبة بحي العجوزة على مدار اليوم السبت.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المهرجان يُقام تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برعاية الكيانات الشبابية على مستوى المحافظات، وبالتعاون مع السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وخلال كلمته أكد المهندس عادل النجار حرصه على دعم المحافظة وجميع أجهزتها للجهود التي تُسهم في تنمية قدرات الشباب، وتحسين الخدمات المقدمة لتلك الفئة العمرية التي تمثل الشريحة الأكبر من التركيبة السكانية للمحافظة.

كما شدد على أهمية اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها عبر تنظيم فعاليات تستهدف الناشئين وتوفر لهم الفرص المناسبة للتميز.

كما دعا المحافظ الشباب المشاركين بفعاليات المهرجان إلى الاستفادة من الأنشطة والمسابقات في إبراز مواهبهم، خاصة في ظل مشاركة نخبة من المديرين الفنيين والحكام الدوليين بمختلف الألعاب الرياضية إلى جانب إتاحة الفرصة للاحتكاك بلاعبين من مستويات فنية متنوعة بما يعزز خبراتهم ويرفع من قدراتهم.

وأكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة ماضية في توسيع قاعدة الأنشطة الشبابية والرياضية داخل مراكز الشباب، من خلال تطوير البنية التحتية للملاعب والصالات، وتكثيف البرامج التي تتيح للشباب ممارسة الرياضة في بيئة آمنة ومحفزة.

وأوضح أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة على تعميم نماذج الفعاليات الناجحة في مختلف الأحياء، بما يحقق رؤية الدولة في بناء جيل قوي وقادر على قيادة المستقبل.

من جانبه، أشار الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة إلى دعم الوزارة الكامل لأنشطة المهرجان موجّهًا الشكر لمحافظ الجيزة على رعايته للمهرجان وحضوره لإطلاق فعالياته.

كما أوضح الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أن المهرجان يشهد مشاركة 10 كيانات شبابية بالمحافظة، وهي: كيان شباب الفلاحين، كيان كوادر شباب مصر، كيان شباب قادرون، كيان الجبهة الدبلوماسية، كيان الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية، كيان شباب مستدام، كيان الاتحاد الشبابي لدعم مصر، كيان الشباب بناة المستقبل، كيان سند شباب الصعيد، كيان صُنّاع الفرص، كيان اتحاد طلاب تحيا مصر، كيان لمسة خير، كيان صوت الخير، كيان رواد التطوير والتنمية، كيان أنتِ الأهم، كيان المصريون الشباب، كيان رواد المحافظات، كيان إرادة شباب مصر، كيان شباب يبني وطن، وكيان سواعد شباب مصر.

وتضمنت فعاليات المهرجان عددًا من المسابقات والأنشطة الرياضية لفرق مراكز الشباب على مستوى المحافظة بمختلف المراحل العمرية، فضلًا عن عروض وفقرات فنية للفرق التابعة للكيانات المشاركة.

وشهد الفعاليات إلى جانب المحافظ كل من: محمد مرعي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، واللواء زكي سلام رئيس حي العجوزة، ومحمد عشري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكيانات الشبابية، وكابتن إبراهيم نور الدين الحكم الدولي.