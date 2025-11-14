الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة بناء الثقة للرعاية الأولية

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن حصول مركز منشأة دهشور بإدارة البدرشين الصحية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "بناء الثقة في مراكز الرعاية الأولية" يُعد إنجازًا يعكس الجهود الكبيرة المبذولة داخل القطاع الصحي بالمحافظة، وحرص العاملين به على الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وقد جاء هذا التتويج خلال فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، والذي ركّز هذا العام على تعزيز كفاءة منظومات الرعاية الأساسية وتحسين جودة الخدمات الصحية ضمن الخطة العاجلة للسكان والتنمية (2025 – 2027).

وثمَّن محافظ الجيزة جهود وحدة السكان بالمحافظة في دعم وتنسيق المبادرات والبرامج التي تسهم في تعزيز الخدمات الصحية والتنموية، مؤكدًا حرص المحافظة على تحفيز المتميزين وتعميم التجارب الناجحة بمختلف الإدارات والمراكز الصحية لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.

كما هنأ المحافظ مديرية الشئون الصحية بالجيزة مشيداً بجهودها في تنفيذ المبادرات القومية للرعاية الصحية وتحقيق التكامل بين وحدات الرعاية الأولية والمستشفيات العامة والمركزية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين المؤشرات الصحية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن الجيزة تشهد طفرة كبيرة في تطوير منشآت الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة البنية التحتية وتجهيزها بأحدث المعدات الطبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية وتقديم رعاية متكاملة للمواطنين في بيئة آمنة ومجهزة على أعلى مستوى.

ووجَّه محافظ الجيزة بالاستمرار في تطوير الأداء داخل مراكز ووحدات الرعاية الأولية، مع التركيز على جودة الخدمة وحسن معاملة المواطنين ورفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، لضمان استدامة التميز وتحقيق أفضل نتائج في القطاع الصحي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة عن تقديره لمحافظ الجيزة على دعمه المستمر للقطاع الصحي ومتابعته الدؤوبة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل حافزًا لمواصلة العمل وتقديم الأفضل للحفاظ على الصدارة وتعزيز ثقة المواطنين في مراكز الرعاية الصحية.