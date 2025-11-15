تفاصيل طقس الغد: أجواء خريفية مائلة للبرودة.. وتحذير من شبورة كثيفة صباحا

توقعت هيئة الأرصاد أن تسود، غدا الأحد، أجواء خريفية على أغلب الأنحاء، ويسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن فرص الأمطار، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة قد تمتد بنسبة ضعيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى.

تحذير من الشبورة المائية صباحا

وتبقى الشبورة المائية صباحاً هى الظاهرة المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على بعض المناطق.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الإدارية 26 15

6 أكتوبر 26 16

بنها 25 16

دمنهور 25 17

وادي النطرون 24 16

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 25 17

الزقازيق 25 16

شبين الكوم 24 16

طنطا 24 15

دمياط 25 18

بورسعيد 25 19

الإسماعيلية 26 17

السويس 25 16

العريش 24 16

رفح 24 15

رأس سدر 26 17

نخل 22 12

كاترين 17 08

الطور 26 18

طابا 23 14

شرم الشيخ 28 19

الإسكندرية 25 17

العلمين 24 16

مطروح 24 16

السلوم 23 14

سيوة 24 12

رأس غارب 26 17

الغردقة 27 18

سفاجا 27 19

مرسى علم 28 19

شلاتين 29 20

حلايب 27 21

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 25 14

بني سويف 25 14

المنيا 25 13

أسيوط 25 13

سوهاج 26 15

قنا 27 15

الأقصر 27 16

أسوان 28 17

الوادي الجديد 27 13

أبوسمبل 27 16