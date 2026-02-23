شخصيات واقعية.. إشادة بسيناريو مصطفى جمال هاشم في على قد الحب

حصد مسلسل على قد الحب إشادات نقدية وجماهيرية واسعة، خاصة على مستوى الكتابة، حيث قدم السيناريست مصطفى جمال هاشم و تسبيح ماهر و محمد الشخيبي نصًا دراميًا جيدًا ومحفزًا، نجح في طرح قصة اجتماعية في إطار جديد ومشوق بعيدًا عن المباشرة.

العمل يُظهر رؤية واعية في المعالجة، مع بناء درامي محبوك في أغلب مشاهده، تتوافر فيه شروط النجاح الأساسية من موضوع شيق وشخصيات معبرة. كما حرص السيناريو على تضمين الكثير من التفاصيل الصغيرة التي منحت المشاهد عمقًا إضافيًا وزادت من قوة وتأثير اللحظات الدرامية.

الشخصيات جاءت واقعية ومرسومة بعناية، تتحرك وفق منطقها الداخلي دون افتعال، ما جعل الأحداث منطقية ومتماشية مع تطور كل شخصية داخل السياق العام. هذا التماسك في البناء منح العمل مصداقية واضحة، وأسهم في تعزيز تفاعل الجمهور مع القصة وأبطالها.

بهذا المستوى من الكتابة، يثبت مصطفى جمال هاشم قدرته على تقديم دراما اجتماعية متوازنة تجمع بين التشويق والصدق الإنساني، ليصبح «على قد الحب» واحدًا من أبرز الأعمال التي تراهن على قوة السيناريو هذا الموسم.

مسلسل «على قد الحب» بطولة نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال ، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم ، تسبيح ماهر و محمد الشخيبي وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذى تنتجه شركة S productions للمنتجة سالى والى، فى إطار درامى اجتماعى رومانسى، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.