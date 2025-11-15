استغاثة مواطنة مصرية في الإمارات بعد احتجازها.. ورد عاجل من مجلس الوزراء

نشر الإعلامي محمد علي خير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي استغاثة موجَّهة إلى وزير الخارجية بشأن أزمة المواطنة المصرية ميار نبيل، التي سافرت إلى دولة الإمارات برفقة ابنتها لرفع دعوى نفقة ضد زوجها المقيم هناك.



وقال خير في منشوره إن الزوج قام باحتجاز ميار وابنتهما داخل غرفة، وأغلق عليهما الباب، ومنع عنهما الكهرباء والمياه، ما دفعها لتسجيل فيديو استغاثة وبثّه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب فيه المسؤولين بالتدخل لإنقاذها.

وطالب خير وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بالتدخل وتكليف السفارة المصرية في الإمارات بمتابعة الواقعة واتخاذ اللازم لحماية المواطنة وابنتها. وأشار إلى أن فيديو الاستغاثة مرفق في أول تعليق على منشوره.



استجابة مجلس الوزراء

وبعد نحو ساعة من نشر النداء، أعلن خير في منشور آخر عن استجابة عاجلة من مجلس الوزراء، موضحًا أن مسؤولًا بارزًا تواصل معه وأكد أن الحكومة، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ووزارة الخارجية، تواصلت بالفعل مع ميار نبيل.

وأضاف أن المشكلة الآن “في طريقها للحل”، موجّهًا الشكر للأجهزة المعنية على سرعة الاستجابة واهتمامها بشكوى المواطنة المصرية

مشكلة ميار نبيل

ونشرت ميار نبيل منشور على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك تستغيث من زوجها قائلة: “السلام عليكم، أنا اتعرضت لغدر وخيانه أنا وابنتي من زوجي محمد السيد علي حشيش، باختصار شديد تزوجت وسافر زوجي الي دوله الامارات ع اساس اتفاق بينه وبين والدي اني هعيش معاه ف نفس الدوله ومش هيكون في مسكن زوجيه ف مصر غير شقه علي الطوب الاحمر بحجة أننا مش هنقعد فيها”.

وتابعت: "وبعد الفرح سابني عند اهلي مده تزيد علي ال ٣ اشهر ودة كان اول إخلاء بأي اتفاق وبالفعل سافرت معاه وعرفت ان مافيش منزل زوجيه وان كل اهله معاه

من غير كلام كتير بدأت مشاكل كتير جدا بسبب انه معرفش يتحمل مسؤليه من اول يوم زواج".

وأضافت: “وللأسف فضلت مستحمله عشان ربنا رزقني بأجمل العطايا بنتي استحملت عشانها اي حاجة، لحد ما طلبت منه يوضب شقه الزوجيه ف مصر رفض وبدأ بالهروب مني وقطع وسائل الاتصال معانا وهو في الامارات واهله في مصر وكل من تدخل في الموضوع وشاف تصرفات اهله في مصر قالوا لازم محكمه واحنا هنشهد معاكوا خصوصا وهو سايبنا أنا وابنته لمده ٦ شهور بدون سؤال”.

وواصلت: " قررت اني اجيب حق بنتي واسافر الي دول الامارات علي نفقه اهلي

سافرت وقعدت ف مسكن أنا وبنتي وعرف أننا موجودين في نفس البلد ومجاش اخدنا وانا علي زمته، رفعت نفقه زوجيه ونفقه لبنتي واخدت حاجتي أنا وابنتي وروحت المسكن عنده عشان معناش فلوس نقعد اكتر من كدة في مكان بره".

وأكملت: " تعهد في جلسه الصلح أمام المحكمه انه هيتكفل بنفقه ليا ولابنتي وهنعيش معاه في مسكن الزوجيه في الامارات ويشهد ربنا عليا وأقسم بالله اني ما كنت عاطيه اي خوانه وقولت من قلبي بعد كل اللي حصل نعطي فرصه عشان بنتي

اكتشفت انه بيخطط ليا اني انزل مصر".

وقالت: "وتاني يوم كنسل أقامتي في دوله الإمارات وسابني مخالفه وتعدي عليا وسب وقذف ليا أمام ابنته

وساب البيت الساعه ٦ الصبح وانا بتفكيري اعتقدت انه في الشغل، في نفس اليوم قبل ما ينزل قفل الاوضه اللي فيها الحمام وحاجتي الشخصيه أنا والبنت ونزل وتم قطع عليا الكهربا والماء والغاز والانترنت

داخل الشقه".

وأكملت: “كلمته كتير تليفونه مغلق لحد مابعت ليا الرساله دي انه رجع مصر ونزل وهرب وسابني أنا وبنته بدون درهم واحد في دوله الامارات في الضلمه ومن غير ميه أنا بقالي ٣ ايام بنتي بتنام في الضلمه بدون ميه بدون اي مرافق للحياه”.

واختتمت: "أنا بستغيث وبطالب بحقي أنا وبنتي

بناشد السفاره المصريه وحكومه دوله الامارات أنا بنتي طفله رضيعه وبموت حرفيا أنا وهي بالبطيء ومش عايزه أسيب حقها

ساعدوني اجيب حقها ساعدوني بالله عليكم".