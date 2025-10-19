عصام الحضري: مانويل جوزيه كان بيشتمني بالبرتغالي

كشف نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر عصام الحضري عن تصريحات مثيرة بشأن البرتغالي مانويل جوزيه.

وقال عصام الحضري في تصريحات إذاعية :مانويل جوزيه كان بيشتمني بالبرتغالي وأنا كنت باشتمه بالمصري.. وتقبلت قرار سحب شارة الكابتن لأني كنت عايز "البطولات والتاريخ"”.

وكان قد كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن اقتراب المدرب جوزيه جوميز من الرحيل عن تدريب نادي الفتح السعودي.

وقال خالد طلعت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "جوزيه جوميز يقترب من الرحيل عن تدريب الفتح السعودي بسبب سوء النتائج".

وأضاف : "بعد تعاقد الأهلي مع ثوروب ، هل يعود جوميز لتدريب الزمالك ؟!

النهاردة الفتح اتغلب من فريق النصر 5-1".

وتابع : "الفتح حاليا في المركز 16 من بين 18 فريق في الدوري يعني موجود في منطقة الهبوط".

وأكمل: "الفتح لعب 5 ماتشات مكسبشي ولا ماتش وخسر 4 ماتشات وتعادل ماتش واحد

الفتح معاه نقطة وحيدة فقط من 5 ماتشات".

واختتم: "الفتح سجل 4 أهداف ودخل مرماه 12 هدفا بفارق أهداف (-8)".