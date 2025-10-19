قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي في ورطة.. العقود الجديدة تتسبب في تمرد 4 نجوم.. ماذا يحدث؟!
مشروع لإنشاء إدارة للآثار العربية بجامعة الدول.. أحمد أبو الغيط يبحث المقترح مع الكحلاوي
أمريكا تبلغ الوسطاء بانتهاك خطير قادم في غزة.. وحماس ترد على الانتقادات
إعلام إسرائيلي: نتنياهو وكاتس ملتزمان بتوجيه الجيش للتحرك في قطاع غزة فورا
برلمانية: توسيع استثمارات ميرسك يعزز التكامل الصناعي واللوجستي لمصر
مسجلا أعلى مستوى تاريخي.. الذهب يرتفع 350 جنيهًا خلال أسبوع
رشا عبد العال: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية مطلع نوفمبر
مقتل جندي وإصابة 2 بجيش الاحتلال إثر استهداف آلية إسرائيلية في رفح
بعد التطوير التاريخي.. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة
أمراض فيروسية تهدّد الأطفال مع تغيّر الفصول .. تعرف على طرق الوقاية
نائب: الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية لجذب أكبر عدد من السائحين
شوبير: يورشيتش صنع الفارق مع بيراميدز.. وماييلي لاعب مؤثر محليًا وأفريقيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بإطلالة ذهبية.. إليسا تتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة| صور

إليسا
إليسا
محمد زاهر

تألقت ملكة الإحساس النجمة اللبنانية إليسا بحفل غنائي ضخم بالقاهرة الجديدة بحضور الآلاف من مختلف الجنسيات العربية، خاصة من مصر وأبناء الجالية اللبنانية.

وخطفت إليسا الأنظار بمجرد صعودها علي خشبة المسرح مرتدية فستانا "ذهبي اللون" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الاستقبال الحار.

حضرت إليسا بصحبة مديرة أعمالها أنجيلا السيسي، وأشعلت الأجواء بوصلة طربية رومانسية من أغانيها التي تميزت بها طوال مشوارها الفني، والتي تخللها تبادل "الدعابة"و"الدلع والدلال" مع الجمهور من الجنسين.

وتواصل ملكة الإحساس إليسا حصد نجاحات ألبومها الأخير "أنا سكتين"، الذي تصدر قوائم الاستماع في الوطن العربي، خاصة أغنيته التي تحمل الاسم نفسه، حيث تجاوزت مشاهداتها على “يوتيوب” حاجز المليون ونصف مشاهدة خلال أيام قليلة من طرحها.

اليسا حفل اليسا ملكة الاحساس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

القطار الكهربائي الخفيف

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

ارشيفيه

حملات تفتيشية لمتابعة سعر أسطوانات البوتاجاز بالوادي الجديد

محافظ بني سويف

4 جلسات في ثاني أيام مهرجان بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية

محافظ الغربية

محافظ الغربية يستجيب لشكاوى المواطنين: ضبط 11مخالفة في مخابز سمنود

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد