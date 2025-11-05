الحضري: أحمد الشناوي مكانه الطبيعي منتخب مصر الأول

أشاد الكابتن عصام الحضري بـ أداء مهاجم القلعة الحمراء اللاعب أحمد الشناوي .

أحمد الشناوي

وقال عصام الحضري في تصريحات إذاعية لـ ملعب ON:" أحمد الشناوي مكانه الطبيعي منتخب مصر الأول".

حقيقة وجود خلاف بين الشناوي ومصطفى شوبير

وكان قد كشف أمير عبد الحميد، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، عن حقيقة وجود خلاف بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

وقال أمير عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية: “لم يحدث إطلاقًا، إن محمد الشناوي، غضب عند جلوسه احتياطيا لمصطفى شوبير خلال فترة تواجدي كمدرب للحراس في الأهلي”.

وتابع: “محمد الشناوي قائد بمعنى الكلمة سواء داخل الملعب أو خارجه وهو نموذج لكابتن الفريق، الجميع يحترم قرارات الجهاز الفني”.

وأضاف: “محمد الشناوي حال عدم وجوده أساسيًا يحترم قرارات الجهاز الفني، ولم تصدر عنه أي مشكلة”.